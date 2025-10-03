Más Información

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Grupo México, de Germán Larrea, presenta oferta para la adquisición de Banamex; quiere que sea 100% mexicano, señala

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Cae "La Voz" hija de "El Ojos" exlíder del Cártel de Tláhuac

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la entrega de rehenes; Hamas está listo para la paz, dice

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Encuentran a familia de Gilberto Aarón, víctima de explosión de pipa de gas en Iztapalapa; estuvo varios días sin ser identificado

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Sean "Diddy" Combs es condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

Potencial ciclón Priscilla se acerca a México; amenaza con lluvias fuertes a estos estados

Mérida, Yucatán.- Una mujer trans, originaria del , se encuentra desde hace varios días; su nombre real es Irving Noel Noh Zapata, pero se hace llamar Bárbara Yorleth Noh Zapata.

Bárbara fue vista por última vez en el fraccionamiento Vistana, en , y sus familiares temen que haya sido víctima de su expareja, ya que muchas veces la agredió y amenazó.

Lee también:

Foto: Especial.
Foto: Especial.

Señalaron que varias veces perdían comunicación con ella cuando volvía a Kanasín ya que esta persona la amenazaba y no le permitía tener comunicación con nadie.

Los familiares presentaron una denuncia por su desaparición, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses