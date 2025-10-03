Mérida, Yucatán.- Una mujer trans, originaria del municipio de Dzilam González, se encuentra desaparecida desde hace varios días; su nombre real es Irving Noel Noh Zapata, pero se hace llamar Bárbara Yorleth Noh Zapata.

Bárbara fue vista por última vez en el fraccionamiento Vistana, en Kanasín, y sus familiares temen que haya sido víctima de su expareja, ya que muchas veces la agredió y amenazó.

Lee también: Sindicatos bloquean autopista Puebla-Tlaxcala por disputa de control de ampliación de la ruta

Foto: Especial.

Señalaron que varias veces perdían comunicación con ella cuando volvía a Kanasín ya que esta persona la amenazaba y no le permitía tener comunicación con nadie.

Los familiares presentaron una denuncia por su desaparición, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una ficha de búsqueda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr