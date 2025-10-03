Culiacán, Sin. A 3 de Oct.- En una zona enmontada, cerca de la colonia Doctores de la ciudad de Guasave, fue localizado el cuerpo de una mujer, el cual se presume puede tratarse de María de los Ángeles Quevedo Camacho de 44 años de edad, reportada como desaparecida hace tres días y cuyo vehículo había sido encontrado abandonado con manchas de sangre.

La mañana de este viernes, se conoció que la expareja sentimental de María de los Ángeles, reportada como desaparecida desde el pasado primero de octubre en la ciudad de Guasave, había sido descubierto muerto en el patio de su casa, colgado de un árbol.

Según los datos que se conocen sobre el hallazgo del cuerpo, cuyas características tienen similitud con la mujer desaparecida, se logró por familiares, auxiliadas por miembros de un colectivo de búsqueda que dieron seguimiento a la señal del teléfono celular, de ella, lo que las llevó a este sitio.

El cuerpo fue levantado por los peritos de la Fiscalía General del Estado los cuales lo trasladaron a una casa funeraria para practicarle la necropsia de ley y lograr la identificación oficial de la víctima.

Los datos sobre el reporte de la desaparición de María de los Ángeles, establecen que un día después de ser reportada como desaparecida, el vehículo que conducía una camioneta Ford Pick Up, de modelo vieja fue encontrada abandonada con manchas de sangre, a espaldas del parque de Hernando de Villafaña

Las autoridades judiciales emitieron una ficha de búsqueda de ella, en la que se describe que se trata de una mujer de 44 años de edad, con una estatura de un metro 65 centímetros, de complexión robusta, cabello largo ondulado, color castaño de tez morena.

Como señas particulares, María de los Ángeles, tiene un tatuaje de una flor de alcatraz en la espalda, otro en la parte derecha del dorso con forma de atrapasueños y otro tatuaje en el tobillo derecho con letras “Rosario y Antonio”.

Localizan a expareja

La expareja sentimental de María de los Ángeles Quevedo Camacho, fue encontrado muerto y el vehículo que conducía la mujer, una camioneta Ford Pick Up de modelo antiguo, fue encontrada abandonada con manchas de sangre.

Los datos que se conoce, es que María de los Ángeles le pidió a una amiga que le cuidara a su hijo ya que saldría a convivir, presuntamente, con su expareja sentimental, por lo que un día después, al ver que no se reportaba, notificó a la familia de la mujer, la cual interpuso una denuncia por su desaparición.

Elementos de seguridad pública de Guasave, localizaron la camioneta Ford Pick Up que ella conducía, de modelo 2013, abandonada sobre una avenida, a espaldas del parque Hernando de Villafaña, la cual presentaba en sus asientos manchas de sangre, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Una llamada a las líneas de emergencia, alertaron a las autoridades que en el patio de una vivienda, en la ciudad de Guasave, un hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, había sido encontrado colgado de un árbol y se conoció que se trata de la expareja de la mujer desaparecida

