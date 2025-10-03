Más Información

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

Identifican a tres presuntos involucrados en actos vandálicos de la marcha del 2 de octubre en CDMX

Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes

Hamas acepta, con condiciones, el plan de paz para Gaza propuesto por Trump; incluye liberar a rehenes

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Cae "El Coyote", brazo armado del líder de "La Barredora"; es considerado como uno de los principales generadores de violencia

Sean "Diddy" Combs agenda conciertos en Miami pese a enfrentar posible condena de más de 10 años

Sean "Diddy" Combs agenda conciertos en Miami pese a enfrentar posible condena de más de 10 años

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

Detienen a socia propietaria de la Guardería ABC; Sandra Téllez fue deportada de EU

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

SRE: mexicanos detenidos por Israel accedieron a su repatriación voluntaria; todos se encuentran bien

Cuernavaca, Mor.- La busca la regulación de los servicios de plataforma como Uber y Didi, a través de la armonización de la .

Así lo confirmó el coordinador general, , al considerar que este tema se tiene que revisar para definir los mecanismos que permitan ordenar tanto el servicio de transporte privado, como las motos de transporte y de reparto (Didi moto y Didi food).

En la propuesta de ley que envió el Ejecutivo al Congreso local se denomina como "Empresa de Redes de Transporte o ERT" en la cual se establece que tanto la empresa (Didi o Uber), como el vehículo y el conductor estén debidamente registrados y autorizados por la Coordinación General de Movilidad y Transporte.

Además la Coordinación supervisará, fiscalizará y sancionará la prestación de este servicio con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas usuarias, la calidad del servicio, la equidad en el mercado y la protección de los datos personales.

Lee también:

En el documento se contempla que las plataformas tendrán que cumplir con varios requisitos para poder operar en el estado de Morelos: contar con un registro y padrón electrónico permanentemente actualizado de todos los vehículos y los choferes afiliados, y establecer mecanismos de control y filtros rigurosos de seguridad para la selección y permanencia de las personas conductoras (verificación de antecedentes no penales por delitos dolosos, sexuales o de alto impacto y toxicológicos).

De igual manera deberán contar con un botón digital de pánico en la aplicación conectado directamente al C5, realizar una aportación periódica al Fondo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial equivalente a un porcentaje no menor al 1.5 por ciento del valor de cada viaje realizado en el territorio estatal y cubrir anualmente el pago de derechos por la explotación del permiso.

También estarán obligados a estar inscritos en el registro estatal de Movilidad y contar con un distintivo de identificación expedido por la Coordinación de Movilidad y emplacar en el Estado de Morelos, y el vehículo no puede exceder los siete años de antigüedad y aprobar la verificación vehicular y la revisión físico-mecánica que se aplica cada año a las unidades del transporte público.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses