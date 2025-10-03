Culiacán, Sin. En menos de 24 horas de que un elemento de la Policía Estatal Preventiva de nombre Josué” fue asesinado a balazos en una cancha deportiva en esta ciudad, fuerzas federales y estatales rescataron a otro policía estatal que había sido privado de su libertad, en las acciones un civil resulto muerto y tres detenidos, uno de ellos herido.

Las versiones de ambos casos, es que ambos elementos, estaban adscritos al área de seguridad de Palacio de Gobierno y de funcionarios, sin que las autoridades competentes, hayan dado a conocer los datos, sobre estos dos hechos de violencia.

Privan de la libertad a un policía

Un reporte a las líneas de emergencia y la activación de la alerta de un nuevo elemento de la Estatal Preventiva, movilizó al Ejército, la Guardia Nacional y la Estatal Preventiva, al conocerse que personas armadas habían privado de su libertad a un policía estatal.

Rescatan a policía estatal

En una búsqueda aérea y terrestre por la colonia Renato Vega Amador, fueron localizados los responsables a bordo de un vehículo Toyota Corolla, por lo que se desató una intensa balacera, la cual culminó con el rescate del elemento de seguridad, el cual, se encuentra herido, un civil resulto herido, dos más detenidos y se les aseguro un arsenal.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al sitio de la confrontación e iniciaron los primeros peritajes, sin que se conozca la identidad del elemento de la estatal preventiva, el cual según la versión forma parte de la unidad de seguridad de Palacio de Gobierno y de funcionarios.

Asesinan a policía estatal

Se conoció que el joven Josué “N” que falleció en un atentado contra un grupo de personas que se encontraban en una cancha de volibol, en la sindicatura de Aguaruto, en la parte nor-poniente de Culiacán, fue identificado como elemento activo de la Policía Estatal Preventiva.

La víctima se encontraba jugando con su padre el exagente de la misma corporación, de nombre Guadalupe “N” y dos personas más, cuyas identidades no se han dado a conocer, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación, sobre este nuevo asesinato de un elemento de seguridad.

Según las investigaciones, la noche del jueves pasado, personas armadas, descendieron de un vehículo y dispararon contra las personas que se encontraban en la cancha deportiva de la sindicatura de Aguaruto, en los hechos, murió el elemento de la estatal preventiva, su padre un exagente estatal y dos personas resultaron heridas.

