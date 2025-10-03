Culiacán, Sin. En diversos hechos de violencia que tuvieron lugar en la capital del estado, seis personas, fueron asesinados a balazos, entre las víctimas se encuentra el adolescente de nombre, Jesús Adán “N” de 16 años y un hijo de un expolicía estatal, Josué “N” de 26 años de edad.

Las autoridades fueron notificadas que en el parte del fraccionamiento Alturas del Sur, de Culiacán, los hermanos, Jesús Adán “N” de 16 años y Carlos Alexis “N”, de 18 años, platicaban sentados en una banca, cuando sufrieron un atentado a balazos por desconocidos, el menor de edad falleció y el otro resultó herido.

En la sindicatura de Aguaruto, en la parte nor-poniente de Culiacán, hombres armados con fusiles automáticos atacaron a balazos a un grupo de personas que juagaban voleibol , en estos hechos cuatro personas resultaron heridos entre ellos el expolicía de la estatal preventiva, Guadalupe “N” y Josué, por lo que fueron trasladados a un hospital.

Poco después de los hechos de violencia que tuvieron lugar en una cancha deportiva, el joven Josué, murió a causa de las lesiones de armas de fuego que se utilizaron durante el atentado, en el que no hubo personas detenidas.

Fuera de una vivienda de Infonavit Solidaridad, fue asesinado a balazos una persona del sexo masculino, como de 40 años de edad, cuando había descendido de un vehículo, Honda, color blanco.

En otro caso que tuvo lugar en una de las calles de la colonia Proyecto Alfa, el conductor de una motocicleta, identificado como Cesar Javier “N”, de 35 años de edad, fue asesinado por un par de motociclistas que lo persiguieron por varios minutos.

La victima gravemente herido por los impactos de bala, cayó de su motocicleta, frente a un domicilio de la calle Tercera, por lo que los vecinos que escucharon las detonaciones de las armas de fuego, llamaron a las líneas de emergencia.

En un crucero de la colonia Miguel Hidalgo, Francisco “N”, de 44 años de edad, quien se ganaba la vida limpiando los parabrisas de los automovilistas, fue asesinado con impactos de armas automáticas, por dos hombres que descendieron de un vehículo con fusiles, los cuales sin medir palabra le dispararon.

La víctima, quedó tendida sobre el pavimento sobre el boulevard Antonio Nakayama, en la colonia Miguel Hidalgo, en la parte oriente de la capital del estado, donde los peritos de la Fiscalía General del Estado, ordenaron levantar su cuerpo.

El cuerpo de un hombre de apariencia joven, con las manos atadas a la espalda y la cabeza cubierta con una prenda de vestir e impactos de bala fue localizado, en una zona del río, muy cerca de la central de autobuses Milenium.

Las autoridades dieron a conocer que como señas particulares la persona asesinada tenía uno de sus pies enyesados, pero no portaba ningún tipo de identificación, por lo que las autoridades judiciales iniciaron los trabajos para determinar su nombre.

