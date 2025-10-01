Más Información

Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado investiga si las que sufrieron tres miembros de una familia, una de ellas una adolescente de 13 años de edad, en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, se derivó de un hecho de violencia circunstancial o se derivó de un ataque directo.

Comentó que tanto el padre y la madre se encuentran estables, la menor de edad fue sometida a una cirugía, sin que su salud se ponga en riesgo, por lo que se le da seguimiento a los hechos reportados sobre sus lesiones por arma de fuego.

La Vocera de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela señaló que el martes pasado, se reportó al C-4 detonaciones de armas de fuego en la avenida principal de la sindicatura de Tepuche y luego se conoció que tres miembros de una familia eran trasladados en un vehículo particular a un hospital por heridas de bala.

La Vocera de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández Valenzuela. (01/10/2025). Foto: Especial
Subrayó que este hecho se encuentra bajo la jurisdicción de las autoridades judiciales para determinar si estos tres miembros de una familia son víctimas colaterales de un o se trató de un ataque directo.

En el camino, una ambulancia de la Cruz Roja, con escolta de fuerzas federales y estatales, los interceptó y los auxilio para ser llevados a un hospital de Culiacán, donde permanecen internados a causa de las .

La información que se conoció fue que se trata de padre, madre e hija, de solo 13 años de edad, los cuales viajaban en un vehículo sobre la avenida principal de dicha sindicatura y quienes resultaron lesionados con impactos de bala, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital de la capital del estado.

Autoridades federales que fueron desplazadas a esa zona, lograron controlar la situación, sin que se conozca si hay personas muertas o detenidos, por lo que se espera que la Fiscalía General del Estado, levante las actas respectivas sobre la familia lesionada.

