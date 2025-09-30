Umán, Yucatán.- Un viaje cotidiano se convirtió en una pesadilla para unos 50 pasajeros, luego de que el autobús en el que viajaban, procedente de Campeche, se impactó contra otra unidad que estaba estacionada, dejando un saldo de varios lesionados.

El accidente ocurrió este martes en la calle 29 entre 20 y 20-A del municipio de Umán, cuando el camión de la empresa ATS, por causas que aún se investigan, perdió el control y se estrelló contra otro autobús detenido sobre la vía.

El fuerte impacto provocó pánico y desesperación dentro de la unidad, donde pasajeros quedaron golpeados y con diversas lesiones.

Testigos del accidente llamaron al 911, por lo que paramédicos y cuerpos de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron de inmediato al lugar para auxiliar a los heridos.

Tras la valoración varios de ellos tuvieron que ser trasladados a hospitales.

No se reportaron pérdidas humanas, aunque una persona presentó lesiones de consideración por lo que su estado se reporta como delicado.

Elementos policiales acordonaron la zona y peritos realizaron las primeras investigaciones para determinar qué provocó el accidente.

