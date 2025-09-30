Ciudad Juárez.- Al cumplirse tres meses del hallazgo de 386 cuerpos sin cremar en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, suman al día de hoy 96 identificaciones de restos y 62 familias han presentado una denuncia por fraude.

La Fiscalía General del Estado en Chihuahua, informó este día que se logró la identificación de 96 personas y de ese total, se han notificado a 86 familias, y se contempla que en las próximas horas se notifique a las 10 familias restantes.

A la fecha ya se entregaron 79 de las personas identificadas.

Dentro del total de identificaciones, se incluyen las de tres personas de las que se obtuvieron sus datos personales, gracias a la información e imágenes que se han recopilado a través del sitio web https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, abierto para estos fines.

Familiares afectados realizaron una manifestación para exigir respuestas a las funerarias y a la Coespris por lo ocurrido en el crematorio Plenitud. Foto: Especial

De las familias a las que ya se les notificó y entregó el cuerpo de su ser querido, 62 han interpuesto su respectiva denuncia ante la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

En seguimiento al compromiso de la Fiscalía General del Estado y de las instituciones involucradas, incluyendo la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE), se continuará con estos trabajos de manera conjunta, a la par de brindar atención psicológica, información y asesorías, a los deudos afectados que así lo requieran.

Este día integrantes de colectivos que están integrados por familiares de posibles víctimas del crematorio, acudieron a la Ciudad de México, para manifestarse y pedir que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, la gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que los deudos estarían siendo movilizados por el senador por MORENA, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Hasta el cierre de esta nota, el senador no brindaba alguna postura respecto a las declaraciones de la gobernadora.

