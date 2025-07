Ciudad Juárez.— Un grupo de familiares de personas fallecidas y posibles víctimas del crematorio Plenitud donde fueron encontrados 386 cuerpos sin cremar en Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifestaron ayer en las instalaciones de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris).

La intención de la movilización por parte de las familias afectadas era conocer las explicaciones de la dependencia estatal sobre cómo es que se permitió que se acumularan los 386 cuerpos en el crematorio ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa.

En la puerta de la Coespris, ubicada en las oficinas estatales de gobierno del estado en Ciudad Juárez, conocidas como Pueblito Mexicano, colocaron bolsas de basura y se apostaron con la manta del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, que lleva la leyenda: Por la Dignidad, 386 esperan justicia.

Al inicio de la manifestación, a los familiares no les fue permitido el paso a la Coespris, y después de unos minutos se dio acceso a algunos que fueron recibidos por la titular de la dependencia en la zona norte, Maribel Próspero Cobos.

Al salir de la reunión, Dora Elena Delgado Barraza, vocera del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, contó en entrevista que la representante de la Coespris les expresó que tiene a su cargo 372 giros de negocios.

“[Tienen] 372 giros a su cargo y yo dije que los crematorios no eran carnicerías, que las funerarias no eran boutique, pensado en que deberían de tener más sensibilidad a la supervisión. Están bajo a investigación, ella ostenta el cargo desde hace seis años, por lo tanto, es la responsable directa de este quiebre en la normatividad”, recalcó.

Consternados y molestos, los familiares señalaron que no hay respuestas de la Coespris a sus preguntas, ya que sólo se les hizo saber por parte de la titular que está haciendo su trabajo, ante todo cuestionamiento que se le plantea tanto por los familiares como por las autoridades.

“Para mí, para nosotros es la responsable directa porque ella está a cargo de Coespris en el lapso que marcan [de encontrar los cuerpos]. No se pronuncia porque están bajo investigación. Ella asume que hizo su trabajo bien. Habla desde la indolencia, no tiene justificación y terminé diciéndole que los cuerpos que estaban ahí no eran sus cuerpos y nosotros tenemos claro que son ellos los culpables porque estaba bajo su responsabilidad la normatividad de Coespris”, agregó Delgado.

Tras la manifestación y al no tener respuesta, los integrantes del colectivo aseguraron que seguirán realizando este tipo de acciones para exigir justicia los sábados y domingos.

Este miércoles tienen planeada una manifestación en la Profeco, donde buscan llevar una propuesta para que la dependencia federal revise los contratos que ciudadanos e involucrados tienen en las funerarias señaladas por usar el servicio de crematorio y sean suspendidos debido a que están bajo investigación.

A la fecha, 120 personas se han sumado al colectivo; la mayoría tiene como evidencia las cenizas de sus familiares y están encontrando que no se trata de los restos de sus familiares, como pensaban.

Ayer, por ejemplo, durante la manifestación una mujer identificada como Dora aseguró que envió parte de las cenizas de su esposo a Perú, el país natal del difunto; sin embargo, ahora tiene la duda de que no sean sus restos y haya enviado algo que no es a los familiares de su cónyuge.

Según relató, su esposo murió en 2022 y contrató el servicio funerario a uno de los establecimientos señalados de estar involucrado en el caso del crematorio Plenitud.

La mujer lleva el proceso e investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) como cientos de casos más que esperan la respuesta de Servicios Periciales, para saber si el cuerpo de su familiar es alguno de los 386 encontrados en el crematorio.

Hasta ayer la Dirección de Servicios Periciales de la FGE continuaba con la investigación de los cuerpos y se espera que llegue maquinaria y equipo de laboratorio para analizar las cenizas; incluso se busca excavar en el terreno del crematorio para saber si no existen más cuerpos enterrados de forma clandestina.