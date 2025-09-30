A través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco, la Fiscalía General de la República (FGR) recuperó más de dos millones 631 mil 734 pesos destinados a reparar daños por delitos fiscales.

De acuerdo a la corporación federal, el resarcimiento a los daños, será no sólo para víctimas, sino por afectaciones a la federación por robo de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ataques a las vías generales de comunicación.

Indicó que, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se realizaron tres acuerdos reparatorios, con los que se logró recuperar de los recursos a favor de dependencias federales.

Recordó que, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal cumplen con la finalidad de propiciar, a través del diálogo, la solución de conflictos tras los hechos delictivos, con rapidez, economía procesal y confidencialidad.

Asimismo, destacó que esta instancia de la FGR pondera los procesos alternativos que le permitan solucionar una controversia penal, mediante el cumplimiento de acuerdos que aseguren la reparación del daño a la víctima u ofendido, sin necesidad de llegar a un juicio.

