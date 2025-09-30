Más Información

Nuevo horizonte para Encinas; va como representante ante la OEA

Identifican a dos fallecidos de explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía de la CDMX localiza a una de las familias

Atentado contra Ciro Gómez Leyva: entre extorsionadores y homicidas, ellos son los detenidos y sentenciados por el caso

Pemex otorga contrato a Grupo Carso; perforará hasta 32 pozos en Ixachi por casi 2 mil mdd

NFL: Tyreek Hill sufre escalofriante lesión en el partido entre los Dolphins de Miami y los Jets de Nueva York

Claves de la disputa fiscal entre diputados y electrolitos orales; impuesto a Electrolit generaría 5 mil mdp, señalan

La presidenta aseguró que siguen las investigaciones sobre la detención de 38 personas ligadas a la iglesia La Luz del Mundo en y que estaban en un campo de entrenamiento en el municipio de Vista Hermosa, pese a que ya fueron liberadas.

“La jueza encuentra que hay irregularidades en la detención, lo que sí es cierto es que estaban en un lugar, presuntamente de entrenamiento, entonces las investigaciones siguen”, dijo en su conferencia.

Apuntó que la fiscalía de Michoacán es la que hizo la detención, pero es la Fiscalía General de la República (FGR) la que lleva el caso “dado que había armas de uso exclusivo, armas de fuego, (…) había armas reales y había réplicas, y estaban en entrenamiento”, refirió.

La semana pasada, una jueza de Control dejó en libertad a estas 38 personas religiosas, al considerar que su detención fue ilegal. En audiencia de imputación se determinó que las fuerzas federales y la FGR ingresaron al inmueble sin orden de cateo para detener a los hombres, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense.

“El gabinete de Seguridad federal está revisando si este es el caso, si tenía razón la jueza, pero de todas maneras se sigue investigando por qué había este campo de entrenamiento ligado a una iglesia, porque sigue habiendo este hecho”, señaló Sheinbaum Pardo.

“Lo tiene que definir la Fiscalía General de la República y la fiscalía del estado”, comentó.

Cuestionada sobre si se ha detectado algún otro campo de adiestramiento vinculado a La Luz del Mundo, la presidenta aseguró que “es la primera vez que se encuentra. Y tienen que seguir las investigaciones para poder informar a todos. Primero, que se siga la investigación en términos penales e informar a la gente, incluso a los que pertenecen a esta iglesia, o no pertenecen, qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar”.

