Al considerar que su detención fue ilegal, un juez de control dejó en libertad a los 38 seguidores de la Luz del Mundo detenidos en un campamento de adiestramiento en el municipio de Vista Hermosa, Michoacán.

En audiencia de imputación, el juzgador del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Morelia, determinó que las fuerzas federales y la Fiscalía General de la República ingresaron al inmueble sin orden de cateo para detener a los hombres, entre ellos uno de nacionalidad estadounidense.

Ante este revés para la FGR, se ordenó la inmediata libertad de los 38 feligreses de la Luz del Mundo, que, según autoridades, integran una guardia secreta para proteger a los jerarcas de dicha iglesia con sede principal en el Estado de Jalisco.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que a los seguidores religiosos se les aseguró una pistola automática calibre 9 milímetros, 19 pistolas de plástico, cuchillos, chalecos y radios.

Sin embargo, durante la diligencia, la Fiscalía General de la República no acreditó la detención legal, por lo que serán puestos en libertad.

