¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

Bajo el amparo de liderazgos y autoridades del municipio de Xalapa, capital de Veracruz, el vocero de la Iglesia La Luz Del Mundo, Silem García Peña, logró construir alianzas político-electorales que lo mantuvieron vigente por 20 años.

El político proveniente de Jalisco -buscado actualmente por Estados Unidos señalado de los presuntos delitos de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil- sentó sus reales en la capital veracruzana, donde ofertaba un ejército de votantes de la Luz del Mundo.

Implicado actualmente en la trama por tráfico sexual y explotación infantil del líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, hay quienes recuerdan al exfuncionario y exregidor del Ayuntamiento de Xalapa como una persona muy hábil y buen publirrelacionista.

Su ejército electoral religioso y su habilidad personal, hizo que tuviera tratos e incluso relaciones de mucha amistad, negocios y compadrazgos con alcaldes, líderes partidistas y dirigentes políticos, muchos de los cuales hoy ocupan cargos como senadores, diputados federales y hasta funcionarios estatales.

Hijo de uno de los integrantes de dicha iglesia en Jalisco, Silem llegó a la capital veracruzana para apuntalar a la organización religiosa, pero siempre supo aprovechar las granjas electorales religiosas.

Sus primeras alianzas -recuerdan líderes políticos y columnistas consultados- ocurrió con el entonces alcalde Reynaldo Escobar Pérez (2000-2004), en cuya administración municipal trabajó en la Procuraduría de Defensa del Menor.

Posteriormente en la gestión del alcalde Ricardo Ahued, actual Secretario de Gobierno estatal, laboró en el área de recursos humanos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento.

Sus acuerdos le permitieron mantener espacios en la estructura municipal: en la gestión de la entonces priísta Elizabeth Morales García laboró en la Contraloría Municipal.

Y bajo el amparo de liderazgos priistas fue candidato y regidor en el Ayuntamiento, ello durante la gestión de Américo Zúñiga Martínez.

En la elección federal pasada, con el apoyo del principal grupo político de Movimiento Ciudadano en Jalisco, logró una candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal, la cual no ganó.

En la elección del 2021, con el respaldo de un liderazgo morenista xalapeño, logró que su esposa Zabdy Asmaveth Quezada Valdez fuera candidata de Morena a una regiduría, posición que gana y actualmente desempeña.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en la elección municipal del presente año, intentó que Movimiento Ciudadano postulará a su hija como regidora, pero los liderazgos locales de dicho partido lo impidieron.

Más allá de sus cargos en la administración pública municipal, la mayoría lo recuerda por sus "entrañables" amistades con políticos de todos los partidos.

Y aunque su religión le impedía tener "compadres" era común que lo vincularán con docenas de compadres políticos.

Pero cuando se conoció de la orden internacional de aprehensión en contra Silem García Peña, docenas de liderazgos políticos y funcionarios se cimbraron.

