Tendrían que desahogarse mil 200 solicitudes de juicio político antes que las de Adán Augusto e Hilda Brown: Hugo Eric Flores

Caso Ayotzinapa: normalistas derriban puerta del Campo Militar 1 e incendian camión

Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

“Me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Sheimbaum”, dice Chico Pardo sobre compra de Banamex

Banxico repite recorte de 25 puntos a la tasa de interés y queda en 7.50%

Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Sheinbaum responde a Salinas Pliego; Presidenta lanza una serie de preguntas a empresario tras advertencia de demandas

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Clara Brugada incluye a Nashieli Ramírez, titular de Derechos Humanos en terna para la Contraloría de CDMX

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, quien está acusado de ser parte de una amplia red de y explotación infantil encabezada por , líder de la Luz del Mundo.

La S125 Cr.370 activa la alerta roja de , que permite detener a García Peña donde se encuentre. El gobierno de Estados Unidos proporcionó un número telefónico: +1-212-637-1033, y el correo electrónico usanys.lldm@usdoj.gov para proporcionar pistas que conduzcan a la detención del también exsubdirector jurídico del Ayuntamiento de Xalapa.

La orden internacional de detención se produce luego de que el pasado 10 de septiembre se dieran a conocer nuevas acusaciones contra Naasón y otras cinco personas, incluyendo García Peña, por delitos cometidos aprovechando su posición en la .

En específico, de García Peña, la acusación señala que “actuó como jefe de relaciones públicas de Naasón y de la iglesia de la Luz del Mundo y abusó de esa posición para impedir que las víctimas de denunciaran el abuso a las fuerzas del orden”.

Por ello, está acusado de conspiración de crimen organizado y, de ser declarado culpable, enfrentaría una pena de 20 años de prisión. Se desconoce el paradero de García Peña, cuya esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, es actualmente regidora de Xalapa.

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia fundamentalista mexicana La Luz del Mundo, comparece ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles 2020. Foto: AP /Damian Dovarganes, Archivo EL UNIVERSAL.
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia fundamentalista mexicana La Luz del Mundo, comparece ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles 2020. Foto: AP /Damian Dovarganes, Archivo EL UNIVERSAL.

Naasón Joaquín García acusado en NY de dirigir red de abuso de mujeres

Naasón, quien ya cumplía sentencia en California por , fue transferido a Nueva York para este nuevo caso, donde se le señala de dirigir “un círculo cercano de cómplices que facilitaban su abuso de adolescentes y mujeres jóvenes. Naasón también ordenaba a sus cómplices que produjeran imágenes y vídeos de y se los enviaran para su propia gratificación sexual.

"Las fuerzas del orden han incautado muchas de estas imágenes y videos que muestran el abuso sexual de menores y que fueron creados bajo las órdenes de Naasón”, de quien la acusación dice que “también ordenó a sus cómplices que seleccionaran a adolescentes de su iglesia para abusar de ellas y que introdujeran sistemáticamente a las menores en los deseos sexuales ilegales de Naasón a través de interacciones personales con él bajo el pretexto de actividades de la Iglesia”.

Fueron detenidos, como parte de esta acusación, , madre de Naasón, y un sobrino de este, Joram Núñez Joaquín.

Además de García Peña, están fugitivas Rosa Sosa y Azalia Rangel, de quienes la acusación señala que también se encontrarían en México y que el gobierno de “solicitará su detención y extradición para que se enfrenten a estos cargos” en el tribunal de .

