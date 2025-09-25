Emiten orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, por delitos relacionados con la Luz del Mundo

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden internacional de aprehensión contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa, Veracruz, quien está acusado de ser parte de una amplia red de crimen organizado y explotación infantil encabezada por Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo.

La orden de aprehensión S125 Cr.370 activa la alerta roja de Interpol, que permite detener a García Peña donde se encuentre. El gobierno de Estados Unidos proporcionó un número telefónico: +1-212-637-1033, y el correo electrónico usanys.lldm@usdoj.gov para proporcionar pistas que conduzcan a la detención del también exsubdirector jurídico del Ayuntamiento de Xalapa.

La orden internacional de detención se produce luego de que el pasado 10 de septiembre se dieran a conocer nuevas acusaciones contra Naasón y otras cinco personas, incluyendo García Peña, por delitos cometidos aprovechando su posición en la Luz del Mundo.

En específico, de García Peña, la acusación señala que “actuó como jefe de relaciones públicas de Naasón y de la iglesia de la Luz del Mundo y abusó de esa posición para impedir que las víctimas de abuso sexual denunciaran el abuso a las fuerzas del orden”.

Por ello, está acusado de conspiración de crimen organizado y, de ser declarado culpable, enfrentaría una pena de 20 años de prisión. Se desconoce el paradero de García Peña, cuya esposa, Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, es actualmente regidora de Xalapa.

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia fundamentalista mexicana La Luz del Mundo, comparece ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles 2020. Foto: AP /Damian Dovarganes, Archivo EL UNIVERSAL.

Naasón Joaquín García acusado en NY de dirigir red de abuso de mujeres

Naasón, quien ya cumplía sentencia en California por delitos sexuales, fue transferido a Nueva York para este nuevo caso, donde se le señala de dirigir “un círculo cercano de cómplices que facilitaban su abuso de adolescentes y mujeres jóvenes. Naasón también ordenaba a sus cómplices que produjeran imágenes y vídeos de abuso sexual infantil y se los enviaran para su propia gratificación sexual.

"Las fuerzas del orden han incautado muchas de estas imágenes y videos que muestran el abuso sexual de menores y que fueron creados bajo las órdenes de Naasón”, de quien la acusación dice que “también ordenó a sus cómplices que seleccionaran a adolescentes de su iglesia para abusar de ellas y que introdujeran sistemáticamente a las menores en los deseos sexuales ilegales de Naasón a través de interacciones personales con él bajo el pretexto de actividades de la Iglesia”.

Fueron detenidos, como parte de esta acusación, Eva García de Joaquín, madre de Naasón, y un sobrino de este, Joram Núñez Joaquín.

Además de García Peña, están fugitivas Rosa Sosa y Azalia Rangel, de quienes la acusación señala que también se encontrarían en México y que el gobierno de Estados Unidos “solicitará su detención y extradición para que se enfrenten a estos cargos” en el tribunal de Nueva York.

