Giran orden de captura contra Hernán Bermúdez por crimen organizado, tráfico de armas y huachicol, tras su llegada a México

Un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, giró orden de captura contra el secretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de "La Barredora", , "El Abuelo" o "Comandante H", por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos (huachicol)

Lo anterior con funciones de administración, dirección o supervisión, según el mandamiento judicial librado ayer.

Orden de captura contra Hernán Bermúdez en la causa penal 386/2025. Foto: Especial
De acuerdo con fuentes federales, la Fiscalía General de la República aún no le cumplimentó la orden de aprehensión a Bermúdez Requena, una vez que quedó a su disposición tras ser expulsado de Paraguay donde fue detenido la semana pasada.

De este manera, el exjefe policiaco designado por el exgobernador de Tabasco, , deberá ser presentado ante el juez del penal de máxima seguridad del Altiplano, donde se espera sea recluido.

La Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la FGR solicitó la noche de ayer la orden de captura contra el presunto líder del grupo criminal "La Barredora", misma que le fue concedida en la causa penal 386/2025.

