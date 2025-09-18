Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, descartó que se vaya a convocar a parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo.

Un día después de que el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, anunció dicho ejercicio para escuchar a expertos, académicos e interesados en el tema, el líder de la bancada de Morena canceló la posibilidad de parlamento abierto, al argumentar que esa reforma es urgente.

“No va a haber parlamento abierto, porque lo más importante es que se analice y se voten ya las reformas a la Ley de Amparo, no podemos estar dejando que nos coman los tiempos. El juicio de amparo es uno de los símbolos de nuestro país. Creo yo que la iniciativa está perfectamente adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial”, subrayó.

Adán Augusto López dijo que se prevé que la reforma se apruebe entre la última semana de septiembre y la primera de octubre.

