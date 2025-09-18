Más Información

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

La UIF incluye a “La Mayiza” en su lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Hernán Bermúdez Requena llega a México; el líder de "La Barredora" arriba al Aeropuerto de Tapachula, Chiapas

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Amparos interpuestos para evitar detención de Andy buscan dañar y desacreditar a la 4T, a AMLO y a sus hijos: Sheinbaum

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Canciller De la Fuente recibe en el AIFA a primer ministro de Canadá, Mark Carney

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Diputada morenista Hilda Araceli Brown Figueredo, aparece entre los sancionados por el Tesoro de EU

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, , descartó que se vaya a convocar a parlamento abierto para discutir la iniciativa de .

Un día después de que el presidente de la Comisión de Justicia, anunció dicho ejercicio para escuchar a expertos, académicos e interesados en el tema, el líder de la bancada de Morena canceló la posibilidad de parlamento abierto, al argumentar que esa reforma es urgente.

“No va a haber parlamento abierto, porque lo más importante es que se analice y se voten ya las reformas a la Ley de Amparo, no podemos estar dejando que nos coman los tiempos. El juicio de amparo es uno de los símbolos de nuestro país. Creo yo que la iniciativa está perfectamente adaptada a los nuevos tiempos del sistema judicial”, subrayó.

Lee también

dijo que se prevé que la reforma se apruebe entre la última semana de septiembre y la primera de octubre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses