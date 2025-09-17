El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, anunció que se convocará a parlamento abierto para discutir la iniciativa de reforma de la Ley de Amparo y conocer la opinión de expertos y de las partes interesadas.

“Nos parece que es un tema de la mayor relevancia, de la mayor importancia, que debe ser analizado en sus méritos y que debemos de darnos el tiempo, el método, la manera para escuchar inquietudes y preocupaciones, e incluso para orear los pros y las contras que pueda representar cada una de las materias de modificación, toda vez que son reformas muy importantes, reformas muy trascendentales, de una institución jurídica fundamental, como es el juicio de amparo, muy apreciado para la protección de los derechos de los ciudadanos frente al Estado o a las decisiones de la autoridad”, subrayó el legislador de Morena en entrevista.

Explicó que lo que toca la iniciativa presidencial es el alcance de la suspensión, entre otros temas, pero reconoció que “lo que hay que procurar es que nadie quede fuera de la posibilidad de procesar un amparo por cualquier vía.

Descartó la posibilidad de que la reforma se apruebe en “fast track” y aseguró que el Senado se tomará el tiempo que sea necesario y el que “debe ser propicio a una materia como esta, y a una iniciativa de la importancia de la que ha enviado la presidenta de la República”.

Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI, anunció que su bancada votará en contra de la iniciativa si no se modifican los puntos que, a su juicio, fortalecen al gobierno y limitan los derechos de la sociedad civil.

El legislador de Guerrero critico el ejercicio de parlamento abierto que se pretende realizar:

“Desgraciadamente la experiencia que tuvimos con los conversatorios, o bueno, parlamentos abiertos, llámenle como quieran, en el tema de la Ley de Telecomunicaciones, es que quedó simple y sencillamente como un simulatorio. Pareciera que otra vez va a ser un simulatorio, a pesar del anuncio que se ha hecho, y la conclusión va a ser traje a la medida de un gobierno autoritario”, enfatizó.

Añorve destacó que colectivos como los padres de niños con cáncer podrían verse afectados al perder la posibilidad de recurrir al juicio de amparo para obtener medicamentos urgentes y consideró que la reforma también implica un golpe al presupuesto de las instituciones.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, calificó la propuesta de reforma a la Ley de Amparo como un intento de consolidar un “régimen autoritario” al limitar las herramientas legales que protegen a los ciudadanos frente a las autoridades.

Criticó la eliminación de los efectos generales del amparo, las restricciones al interés legítimo y la posibilidad de que la autoridad alegue imposibilidad jurídica o material para no cumplir con las sentencias.

“Hay una manzana envenenada. Aquí lo que están haciendo es privando a los ciudadanos de su derecho de defenderse de actos ilegales de la autoridad. Esto va a acabar afectando a cientos de miles de personas, particularmente a los que menos tienen. Nosotros vamos a dar la batalla, por supuesto, en este tema. Sí queremos convocar a un parlamento abierto, que vengan los especialistas”, señaló.

