Más Información
Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU
Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex
Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero
"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles
Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood
Este 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el Grito de Independencia, el primero hecho por una mujer en 215 años de la historia actual de México.
En punto de las 22:50 horas, Sheinbaum Pardo, portando la banda presidencial, y con vestido morado, recorrió los pasillos de Palacio Nacional para ser abanderada por la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la primera vez conformada totalmente por mujeres.
Para este inédito hecho, la jefa del Ejecutivo federal portó un vestido con un bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala.
Lee también Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta
El vestido morado fue bordado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien se ha dedicado más de 25 años a este arte.
El diseño fue hecho por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre y la confección corrió a cargo de Rocío Castro Cruz.
Lee también Niñas y jóvenes protagonizan Desfile Militar de la primera mujer Presidenta de México; "¡somos resistentes!", dicen
Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en Grito de Independencia
"¡Viva la Independencia!
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!
¡Viva José María Morelos
y Pavón!
¡Viva Leona Vicario!
¡Viva Ignacio Allende!
¡Viva Gertrudis Bocanegra!
¡Viva Vicente Guerrero!
¡Viva Manuela Molina,
La Capitana!
¡Viva las heroínas anónimas!
¡Vivan las heroínas y héroes
que nos dieron patria!
¡Vivan las mujeres indígenas!
¡Viva nuestras hermanas
y hermanos migrantes!
¡Viva la dignidad del pueblo
de México!
¡Viva la libertad!
¡Viva la igualdad!
¡Viva la democracia!
¡Viva la justicia!
¡Viva México libre, indepen-
diente y soberano!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!"
Lee también FOTOS: Arkadas, el perro rescatista de Turquía, y binomios caninos roban miradas en el Desfile Militar 2025
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
bmc