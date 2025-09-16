Este 15 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el Grito de Independencia, el primero hecho por una mujer en 215 años de la historia actual de México.

En punto de las 22:50 horas, Sheinbaum Pardo, portando la banda presidencial, y con vestido morado, recorrió los pasillos de Palacio Nacional para ser abanderada por la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la primera vez conformada totalmente por mujeres.

Para este inédito hecho, la jefa del Ejecutivo federal portó un vestido con un bordado artesanal nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala.

Ante un Zócalo lleno, la presidenta Claudia Sheinbaum ondea la bandera de México tras dar el Grito de Independencia. 15 de septiembre 2025 / Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL

El vestido morado fue bordado por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, quien se ha dedicado más de 25 años a este arte.

El diseño fue hecho por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre y la confección corrió a cargo de Rocío Castro Cruz.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el Grito de Independencia, el 15 de septiembre de 2025. Foto: Presidencia

Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en Grito de Independencia

"¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos

y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina,

La Capitana!

¡Viva las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes

que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Viva nuestras hermanas

y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo

de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, indepen-

diente y soberano!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!"

