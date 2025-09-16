El enaltecimiento de las mujeres en la vida política y militar del país, que Claudia Sheinbaum Pardo ha nombrado en las celebraciones por el 215 Aniversario de la Independencia de México, se reflejó esta mañana en el Desfile Cívico Militar, donde cientos de niñas y jóvenes se congregaron para mostrar su ilusión de asumir roles protagónicos en las Fuerzas Armadas.

Como nunca antes, las pequeñas asistentes –en su mayoría menores de 15 años–, salieron a las calles con casco puesto, camisa y pantalón de camuflaje, botas y chaleco táctico e insignias de rango, de mano de sus abuelas, madres y hermanas con quienes disfrutaron el paso de cada contingente del desfile con un saludo militar.

“Las mujeres tenemos mucha capacidad, mucha responsabilidad, podemos llevar un país y proteger a la nación. Somos resistentes. Tenemos capacidad de hacer labores que también hacen los hombres. Sentimos mucho orgullo y nos sentimos felices de que enaltezcan nuestro poder.

Lee también Desfile militar 16 de septiembre: Crónica del primer desfile encabezado por una Presidenta

Niñas y jóvenes protagonizan Desfile Cívico Militar tras enaltecimiento de la mujer en las Fuerzas Armadas (16/09/25). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Ayer cuando la Presidenta recibió de manos de un cortejo militar de mujeres la bandera de México, fue un sentimiento que no puedo explicar porque mi hija es integrante de la Guardia Nacional y puede estar un día en ese lugar”, dijo a EL UNIVERSAL Janet Rodríguez, madre de una cadete de la GN que hoy marchó en el desfile.

Al igual que cada año, sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central, hubo carteles de apoyo a cadetes, pilotos, ingenieros y rescatistas varones de las fuerzas castrenses del país, pero, este día, sobresalieron las imágenes de integrantes femeninas del área de enfermería, de emergencias, Fuerzas Especiales y otros destacamentos.

También destacaron las porras que, alimentadas por el hecho de estar compuestas en su mayoría por elementos femeninos, coreaban el avance de los bloques al grito de: “¡Mujeres! ¡mujeres!”, “¡Arriba las cadetes!” y “¡No están solas!”.

Niñas y jóvenes protagonizan Desfile Cívico Militar tras enaltecimiento de la mujer en las Fuerzas Armadas (16/09/25). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Es un sentimiento de mucho orgullo ver que se está dando el valor a la mujer en una actividad donde antes no se le veía. Mi hermano está en el área de Armería, mi padre fue teniente y yo siempre quise estar en el Ejército, pero el miedo no me dejó. Hoy traigo a mi hija porque quiero apoyarla a que ella lo haga”, expresó Martha, mamá de Dayane Reyes, una niña de 5 años que presumió las insignias de su tío en el desfile.

El sonido de matracas y trompetas, el ondear de banderas nacionales, chiflidos, aplausos y porras alentaron el avance del desfile que se postergó por casi cuatro horas.

Lee también Sheinbaum reivindica a mujeres y migrantes en arengas del Grito de Independencia; ¡Viva México libre, independiente y soberano!

En todo momento resaltó el reconocimiento de los asistentes por la llegada de la primera mujer como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas que, de acuerdo con testimonios recolectados por EL UNIVERSAL, abre una nueva etapa en la que la presencia femenina está convirtiéndose en un referente.

“Las aspiraciones militares fueron reservadas por muchos años para hombres. La participación de las mujeres fue reservada a papeles secundarios. Ahora, con el ejemplo de la presidencia en el área militar y política, las niñas ven que ya pueden tomar esos papeles”, comentó Roberto, papá de Aylin de 14 años, quien portó un uniforme similar al de las Fuerzas Especiales.

A lo largo del recorrido también se vieron las tradicionales “Adelitas”; niños y jóvenes vestidos con uniformes de la Fuerza Aérea, la Marina o la Guardia Nacional; capitalinos con los colores de la bandera y escudos pintados en el rostro y mascotas vestidas con trajes tradicionales del folclor mexicano.

Aylin y su papá Roberto acudieron al Desfile Cívico Militar (16/09/25). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Lee también Primer desfile de Claudia Sheinbaum: ninguna injerencia es posible en nuestra patria, asegura

El avance de la marcha de las fuerzas castrenses fue celebrado en todo momento por los asistentes, sobretodo cuando apareció el Batallón de Apoyo en Emergencias, con presencia de rescatistas, bomberos, brigadistas y elementos que forman parte del despliegue del Plan DNlll-E durante catástrofes naturales a quienes los capitalinos les gritaron: “¡Gracias!”.

Entre matracas, porras y carcajadas, el desfile terminó convertido en una verbena popular en medio de la venta de helados, elotes y objetos de motivos patrios. La jornada cerró con aplausos y agradecimientos.

Lee también AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

Niñas y jóvenes protagonizan Desfile Cívico Militar tras enaltecimiento de la mujer en las Fuerzas Armadas (16/09/25). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Niñas y jóvenes protagonizan Desfile Cívico Militar tras enaltecimiento de la mujer en las Fuerzas Armadas (16/09/25). Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc