AMLO y Sheinbaum con ayuda de Morena destruyeron “por completo” la democracia mexicana, afirma Zedillo en medio español

El expresidente Ernesto Zedillo afirmó que la democracia mexicana “que tanto trabajo costó construir” está destruida por culpa de los gobiernos morenistas del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum Pardo.

“Al final de la presidencia del señor López Obrador, se propuso, quizás era un plan que ya tenía, destruir por completo a la democracia mexicana. Y la verdad lo logró, ciertamente, apoyándose en su partido (Morena)”, dijo el exmandatario federal del PRI en una entrevista con el periodista Juan Luis Cebrián para el periódico español The Objective el pasado 13 de septiembre de 2025.

Además, consideró que el extitular del Ejecutivo tabasqueño tuvo una “complicidad abierta” con la ahora presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum.

“¿Por qué digo que lo logró? Porque en México, el partido en el gobierno no solamente tiene el control total del Congreso y obviamente del Ejecutivo a nivel federal, y prácticamente la mayoría de gobiernos estatales, sino que además se dieron a la tarea, en las últimas semanas de López Obrador, de destruir el Poder Judicial”, condenó.

De acuerdo con el priista, los dos últimos gobiernos “destruyeron” organismos autónomos de Estado que fungían como contrapesos: el instituto que estaba a cargo de la transparencia (Inai), el que regulaba la competencia (Cofece), el que regulaba las telecomunicaciones (IFT) y, según aseguró, se apoderaron de las autoridades electorales.

“Y de hecho han estado cocinando, preparando, una reforma para constitucionalmente eliminar la autonomía tanto del Tribunal como del Instituto Nacional Electoral”, advirtió.

De facto, dijo, ya tienen el dominio de los organismos electorales porque “López Obrador amañó todo” para hacer nombramientos de incondicionales y obtener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República.

“Con mucha tristeza, declaro difunta la democracia mexicana”: Ernesto Zedillo

Ernesto Zedillo, quien gobernó México entre 1994 y 2000, expresó que López Obrador “se enojaba mucho” con el Poder Judicial porque éste cuestionaba sus “decisiones arbitrarias”. Por tanto, señaló que “su gran venganza” y “parte de su proyecto autoritario” fue simplemente destruirlo.

“Desde hace unos días, el Poder Judicial está prácticamente cesado. Desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces federales y locales, pasando por magistrados. Ahora, han instalado en una farsa de elecciones donde ellos eligieron desde el principio quiénes eran los candidatos y donde le dijeron a las personas por quién deberían votar. Esto es gravísimo”, reprobó.

Por tanto, declaró como “difunta” la democracia mexicana y “con mucha tristeza” aseveró que ésta tendrá que volver a nacer.

“Estas personas, de un partido que se hace llamar Morena, han hecho todo lo necesario constitucionalmente para quedarse en el poder y abusar del poder y no tener a nadie que les haga rendir cuentas. Y lo están ejecutando, entre comillas, a la perfección”, agregó Zedillo.

