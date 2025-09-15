Más Información

El diputado fue reportado en estado delicado de salud, tras sufrir un derrame cerebral el pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, , Espino permanece en terapia intensiva y señaló que desean su pronta recuperación.

Tras el hecho, familiares del diputado difundieron una campaña para solicitar apoyo económico y reunir un millón de pesos.

A través de la página "GoFundMe" los familiares del duranguense solicitan ayuda para cubrir gastos médicos, hospitalarios y de tratamiento.

Por medio de un breve escrito, los familiares detallaron el estado médico del legislador: “Tras una emergencia médica inesperada, se encuentra hospitalizado, luchando con la fortaleza que siempre lo ha caracterizado. Quienes lo conocemos sabemos que su fe, su espíritu incansable y su entrega lo han llevado a superar muchas pruebas. Estamos convencidos de que también esta batalla la vencerá, porque aún tiene mucho por dar, por compartir y por vivir”, se lee.

Asimismo, señalaron que el morenista “siempre ha sido un hombre generoso, comprometido con su comunidad y solidario con quienes más lo han necesitado".

Cabe destacar que hasta el momento llevan recaudado más de 150 mil pesos de 90 donaciones.

Recaudación de fondos para el diputado Manuel Espino. Foto: Captura de pantalla de la página GoFundMe.
Finalmente, dijeron que pese a que el camino "será largo y exigente", agradecen las donaciones y el apoyo. "Con profunda gratitud, ", concluyeron el escrito.

