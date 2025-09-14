El senador Félix Salgado Macedonio aseguró que no está aferrado a un hueso o un cargo, por lo que descartó abandonar las filas de Morena si no es postulado como candidato a la gubernatura de Guerrero por la prohibición del nepotismo electoral en los estatutos del partido.

En entrevista, el llamado “Toro sin cerca” aclaró que nunca ha dicho que quiere ser candidato a gobernador para suceder a su hija Evelyn Salgado, por lo que anunció que apoyará a quien postule Morena.

“Aquí nadie se va, y hay que de una vez acabar con las especulaciones. ‘Ay, que si Félix no lo postula Morena Félix se va’. No, yo no me voy, yo soy de Morena y muy agradecido con Morena, porque Morena me ha dado los cargos que tengo. Así que nada de ser ingratos ni chapulines. Yo soy de Morena y me quedo en Morena, para que no anden los coquetos ahí endilgándome cosas”, enfatizó.

“Yo no he dicho que quiero ser candidato a gobernador, no lo he dicho, que quede claro. Ustedes no van a ver nunca una pinta mía, nunca. No me gustan las pintas, nomás es dinero tirado a la basura, ni esas lonas ni espectaculares, no me gusta y no me gusto. Eso déjenlo para los guapos, yo no me meto en esas cosas. Revisen en mi trayectoria política si yo ando pintando bardas, no me gusta eso. Hay que trabajar, hay que estar con la gente, platicar con la gente, y yo siempre lo voy a hacer, porque soy senador, soy su representante popular”, subrayó.

Salgado Macedonio pide no polemizar más sobre su futuro político

Salgado Macedonio dijo ser un hombre feliz y pidió no polemizar más sobre su futuro político.

“Hay Toro, soy del pueblo de Guerrero, porque el pueblo me hizo, pero yo no estoy aferrado a los huesos o a los cargos. Yo soy feliz, porque estoy viendo en Guerrero a la primera mujer gobernadora. ¿Quién la puso?, el pueblo. ¿Quién la propuso?, Morena, entonces yo soy feliz. Quien diga Morena que va, va, y voy a apoyar y voy a respaldar a quien diga Morena”.

Sobre la ovación y los aplausos que recibió durante el informe de la gobernadora de Guerrero, el senador señaló que “yo no me la creo, yo tengo que ser humilde y tengo que obedecer lo que dice Morena, mi gran partido, también lo que diga el pueblo, porque esa es la regla de oro de Morena, el pueblo manda, el pueblo quita, el pueblo pone”.

Félix Salgado destaca acciones de Sheinbaum en combate a la inseguridad

Por otra parte, dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo un gran trabajo, aunque los resultados en el combate a la inseguridad no se dan tan rápido como se quisiera, porque no es fácil luego de 70, 80 años del PRI. “Toda esta podredumbre que ven del huachicol lo dejaron los del PRI, los del PAN”, afirmó.

Félix Salgado confió en que en los casos del cártel de La Barredora, en Tabasco, y el huachicol fiscal las investigaciones llegarán hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga.

“Cada quien es responsable de sus actos y la ley se aplica pareja, sea quien sea y hasta donde tope. La persona que comete un ilícito lo tiene que pagar, sea quien sea, los delitos no se endosan, no son endosables, que se aplique la ley, tope donde tope”, apuntó.

Aseguró que estos escándalos no afectan a Morena. “Al contrario, beneficia a Morena. Por ejemplo, a ver, los dos marinos, ¿afectan a la Marina?, no, por supuesto que no, al contrario, benefician a la Marina, porque quiere decir que la Marina está combatiendo la corrupción”, indicó.

Explicó que en el tema del huachicol fiscal tiene que investigar la FGR, pero es conveniente que Marina, Sedena, Guardia Nacional, el Poder Ejecutivo, Omar García Harfuch, estén poniendo el ejemplo de que se combate la corrupción esté en las filas que esté.

“¿Esto cuándo lo habían hecho los del PRI?, bandidos, corruptos, asesinos. ¿Cuándo lo habían hecho?, nunca, entonces Morena está limpiando la casa, como dijo Andrés Manuel, las escaleras se limpian de arriba para abajo”, finalizó.

