Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)informó que en una operación marítima frente a las costas de Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron

Indicó que con esta acción suman más de 48 toneladas de esta droga aseguradas en altamar durante la presente administración.

“Nuestro reconocimiento al trabajo que realizan los hombres y mujeres de la Secretaría de Marina en favor de la seguridad de nuestro país”, resaltó el funcionario en redes sociales.

