Marina asegura 1.6 toneladas de cocaína en costas de Guerrero; tonelaje de droga asegurada sube a 48 en 11 meses

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch informó que en una operación marítima frente a las costas de Guerrero, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron 1.6 toneladas de cocaína.

Indicó que con esta acción suman más de 48 toneladas de esta droga aseguradas en altamar durante la presente administración.

“Nuestro reconocimiento al trabajo que realizan los hombres y mujeres de la Secretaría de Marina en favor de la seguridad de nuestro país”, resaltó el funcionario en redes sociales.

