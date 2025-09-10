Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con el Paquete Económico 2026 se seguirá rescatando a Petróleos Mexicanos (Pemex) y continuar pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña".

La jefa del Ejecutivo federal señaló en conferencia de prensa que no se puede dejar de pagar esta deuda porque son deudas a bancos, fondos, entre otros.

"Tenemos que seguir rescatando Pemex por esa terrible deuda que adquirieron Calderón y Peña. El próximo año Pemex tendría que pagar solito 250 mil millones de pesos de vencimientos de pago de intereses imagínense, 250 mil millones, 250 mil millones de pesos. ¿De qué tamaño es eso? Pues nada más les platico, el AIFA el costó 75 mil millones. fíjense nada mas, esta deuda irresponsable, corrupta que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex. Nos toca pagarla a nosotros en esta administración, los vencimientos”, afirmó.

Lee también SHCP: pago de la deuda de Pemex, “presión” en el presupuesto; estamos ayudando, dice Édgar Amador

“¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar, no se puede no pagar, tenemos que pagar son deudas a los bancos, fondos etcétera ¿Entonces que estamos haciendo? Si lo tuviera que pagar solito Pemex la deuda saldría muy cara porque los intereses con Pemex son muy caros por esa maldita deuda corrupta de Calderón y Peña. Así le vamos a llamar: `La maldita deuda corrupta de Calderón y Peña en Pemex´”.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal acusó que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto optaron por endeudar a Pemex y bajar la producción.

“Endeudaron Pemex y se produjo menos petróleo”, afirmó.

kicp/apr