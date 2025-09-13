Chilpancingo.— Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Mario dejaron inundaciones, encharcamientos, caídas de árboles, postes, cortes de energía eléctrica y de la señal de celular, así como la suspensión de clases.

La depresión tropical se convirtió en tormenta tropical y en la noche del viernes se ubicó frente a las costas de Michoacán y Colima.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno meteorológico pasó a unos 130 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero y a 90 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

Merodea Mario. Fuente Servicio Meteorológico Nacional

La dependencia indicó que presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento a 22 km/h.

Desde el miércoles por la noche, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) suspendió clases en todos los niveles educativos en todo el estado por el arribo de la entonces depresión tropical 13-E. Sin embargo, las lluvias comenzaron hasta el jueves.

En Acapulco y Zihuatanejo se presentaron lluvias intensas y fuertes vientos lo que provocó la caída de árboles, además de encharcamientos e inundaciones. En Acapulco también se registraron derrumbes en la avenida Escénica que comunica a la Costera Miguel Alemán y la zona Diamante del puerto.

Tanto en Acapulco como en Zihuatanejo la Capitanía del Puerto cerró la navegación.

En municipios de la Costa Grande por la tarde del jueves se registraron lluvias intensas que se prolongaron hasta la madrugada. En esta región se cayó el servicio de telefonía e internet, por lo que durante horas varios municipios se quedaron incomunicados.

Para este viernes, la Capitanía del Puerto abrió la navegación en Acapulco, donde el día estuvo soleado. Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero no había reportado daños materiales severos ni tampoco pérdidas humanas.

Toma previsiones en BCS

Autoridades en Baja California Sur iniciaron el monitoreo de la tormenta tropical Mario que se ubica frente a las costas de Zihuatanejo, Guerrero y según el pronóstico mantiene una trayectoria de aproximación a Baja California Sur, con lluvias para la región.

De acuerdo con el Servicio Meteorólogico Nacional (SMN), de mantener las condiciones actuales, Mario seguiría su avance como tormenta tropical hacia el oeste noroeste y se aproximaría el domingo a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas.

Desde la tarde y noche del jueves se han registrado chubascos en la zona sur de la entidad, y zona serrana que ha provocado el reblandecimiento del terreno, corrida de arroyos, y cortes de circulación incluso por varias horas en el municipio de La Paz, en particular hacia el pueblo mágico de Todos Santos, donde se registró un socavón.

El director de Protección Civil de Los Cabos, Francisco Cota Márquez, informó que se activó el seguimiento del desarrollo del ciclón que presenta rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

El funcionario recordó a la población que los meses de agosto, septiembre y primeras semanas de octubre, son históricamente considerados con alta probabilidad de lluvias por la cercanía de ciclones tropicales, por lo que pidió extremar precauciones, mantenerse informados, transitar con precaución y alistar documentos indispensables y recordó que es importante atender las medidas de prevención en caso de que se presenten lluvias fuertes.