Extradición de Bermúdez Requena: ¿cuándo llegará el líder de La Barredora a México? Esto sabemos

Asunción. El mexicano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido la noche del viernes a sábado en Paraguay y el sábado tuvo su primera audiencia. ¿Cuándo será extraditado a México?

Bermúndez Requena, alias El Abuelo o Comandante H, tuvo una audiencia telemática este sábado con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado de Asunción, Osmar Legal, luego de haber sido detenido en Paraguay.

Sin embargo, el mexicano rechazó someterse a una extradición simplificada. Eso significa que el proceso se alargará más tiempo.

Según una fuente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en la audiencia el juez Legal comunicó a Bermúdez que tenía la opción de acceder a la "extradición abreviada", un proceso que aseguró es "mucho más sencillo" y que se resuelve en "cuestión de días", pero el detenido "no aceptó".

"Entonces, ahora inicia el proceso de extradición ordinario, que sí es un proceso un poco más extenso en el cual México tiene que presentar todas las documentaciones. Tiene más burocracia", explicó la fuente.

Conforme al Tratado de Extradición entre México y Paraguay, firmado en 2005, el procedimiento, por la vía ordinaria, tarda un plazo aproximado de 60 días.

“Una persona que haya sido detenida debido a una solicitud de detención provisional, deberá ser puesta en libertad al término de 60 días desde la fecha de su detención, si no se hubiere recibido una solicitud formal de extradición de conformidad con el Artículo X del presente Tratado”, indica el acuerdo. Las autoridades mexicanas solicitaron el mismo sábado la “detención preventiva con fines de extradición” de Bermúdez.

Mientras tanto, el juez Legal ordenó que el mexicano permanezca detenido en la sede de la Senad, al considerar que es el lugar que tienen las medidas de seguridad más estrictas.

“El Abuelo” fue detenido en una operación coordinada con México, señaló a EFE un funcionario de la Senad. Se encontraba en una lujosa vivienda ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso, en el centro del país.

Bermúdez enfrenta cargos en México por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Como presunto líder de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.

Bermúdez Requena fue secretario de seguridad del Estado mexicano de Tabasco (sureste), cuando -el ahora senador oficialista- Adán Augusto López Hernández gobernaba ese estado (2018-2021), antes de ser secretario de Gobernación (Interior) en el Gobierno del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El pasado 22 de julio, el gobierno de México confirmó que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el exfuncionario, quien era investigado desde 2024 por sus vínculos con el crimen organizado.

