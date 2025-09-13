Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Homicidio culposo, lesiones dolosas y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

Homicidio culposo, lesiones dolosas y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

VIDEO: Así fue la captura en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

PAN exige investigación imparcial y castigo a políticos que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

PAN exige investigación imparcial y castigo a políticos que encubrieron a Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora"

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Así es el barrio paraguayo donde se escondía Hernán Bermúdez, presunto líder de La Barredora

Obispo de Cuernavaca pide a delincuentes deponer las armas; denuncia convivencia entre funcionarios de Cuautla y delincuencia

Obispo de Cuernavaca pide a delincuentes deponer las armas; denuncia convivencia entre funcionarios de Cuautla y delincuencia

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

"Eduardo trabaja de Didi y estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada", dice hermano de víctima de explosión en Iztapalapa

El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó al medio abc paraguayo que hubo "movimientos" de , presunto líder de "" y exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, "desde hace aproximadamente cinco meses".

"Creemos que está desde enero, pero no tenemos certeza porque al tratarse de un ingreso clandestino no podemos saber de su permanencia. Sí se corroboraron movimientos que demostraban que estaba aquí hace aproximadamente cinco meses", dijo al medio.

La Presidencia de informó por la mañana que desde marzo pasado hubo "indicios sólidos" de la "presencia irregular" de Hernán Bermúdez Requena en suelo paraguayo.

Lee también

La Presidencia destacó que hubo "intercambio de información entre el CNI de México y la SNI (...) De acuerdo con esa trazabilidad, habría abandonado México en enero de 2025, ingresado clandestinamente por Brasil y fijado residencia irregular en el Departamento Central".

En un comunicado de prensa, la Fiscalía paraguaya señaló que "intervino en un procedimiento de cooperación internacional que derivó en la detención preventiva con fines de extradición" de Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H.

El hombre, quien fue capturado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso (centro), es requerido por la Justicia mexicana por presunta "asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés" en el estado de Tabasco, añadió la nota.

Lee también

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora". Foto: Especial/Archivo
Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora". Foto: Especial/Archivo

El medio abc reportó que el operativo "inició a las 23:00 del viernes. El detenido fue derivado a las celdas transitorias de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a las 04:00 de esta mañana".

El fiscal Doldán añadió que "ayer a la tarde tuvimos el primer roce documental con el caso. Todos los trabajos previos son de inteligencia".

El medio destacó que "Bermúdez, quien fue capturado en una residencia del barrio cerrado Surubi´í, habría ingresado al país en enero de este año, que es cuando se le pierde el tras su paso por la zona fronteriza entre Brasil y Paraguay, y antes, había sido ubicado en Panamá".

A la hora de la detención estaba su esposa, pero ella no cuenta con orden de captura ni en Paraguay ni en México, dijo el medio: "Ella permanece en la propiedad con una mujer paraguaya que trabaja en el servicio doméstico y es del interior del país".

Lee también

El fiscal dijo que el presunto líder criminal "se mostró muy tranquilo, colaboró en todo el tiempo con el procedimiento. Manifestaba en todo momento que era consciente de que era algo que podía pasar y que respetaba el trabajo".

En un video que compartió el presidente paraguayo, Santiago Peña, se hace un acercamiento en un cuarto de la residencia donde fue detenido el mexicano, donde se ven unas escaleras blancas, los elementos de seguridad, el presunto líder de "La Barredora" en un sillón beige con cojines, varias mesas, un banco, un globo terráqueo pequeño y una mujer de tez blanca y cabello negro. En este momento sale la leyenda: "vinculado al , considerado uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos".

Conforme se acercan al presunto líder criminal, la mujer, con una playera rayada en blanco y rojo, voltea la cara. El video termina con el logo del "Gobierno del Paraguay".

Peña acompañó el video con el mensaje: "Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal "La Barredora" vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el apoyo de la cooperación internacional. Seguiremos firmes y decididos en la lucha contra el crimen organizado".

Lee también

El presidente de Paraguay celebró esta jornada en la red social X la detención de "uno de los capos más buscados de México" como "un golpe contundente al crimen organizado transnacional", y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció en la misma red social al Gobierno de Paraguay por la colaboración "en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada".

La captura de alias "Comandante H" fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, quien aseguró el pasado 22 de julio que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS? Foto: IMSS / INAPAM / Adobe

INAPAM: ¿Cómo utilizar tu tarjeta de adulto mayor para sumar semanas cotizadas del IMSS?

Visa láser/ iStock/ rarrarorro

¡Ya no hay citas en 2025! FECHAS DISPONIBLES para tramitar la visa por primera vez

Foto: Cortesía Disney World Latino

Disney World lanza oferta única para visitantes latinos: 4 días, 4 parques, 1 gran aventura

Visa americana. iStock

¿Qué es un ‘Overstay’ en Estados Unidos y por qué puede llevarte a la CANCELACIÓN de tu visa?

AICM/iStock/ Feverpitched

Aeropuerto de CDMX (AICM) suspenderá vuelos por Desfile Militar del 16 de septiembre de 2025