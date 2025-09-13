El fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, informó al medio abc paraguayo que hubo "movimientos" de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" y exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Tabasco, "desde hace aproximadamente cinco meses".

"Creemos que está desde enero, pero no tenemos certeza porque al tratarse de un ingreso clandestino no podemos saber de su permanencia. Sí se corroboraron movimientos que demostraban que estaba aquí hace aproximadamente cinco meses", dijo al medio.

La Presidencia de Paraguay informó por la mañana que desde marzo pasado hubo "indicios sólidos" de la "presencia irregular" de Hernán Bermúdez Requena en suelo paraguayo.

La Presidencia destacó que hubo "intercambio de información entre el CNI de México y la SNI (...) De acuerdo con esa trazabilidad, habría abandonado México en enero de 2025, ingresado clandestinamente por Brasil y fijado residencia irregular en el Departamento Central".

En un comunicado de prensa, la Fiscalía paraguaya señaló que "intervino en un procedimiento de cooperación internacional que derivó en la detención preventiva con fines de extradición" de Bermúdez Requena, alias El Abuelo o Comandante H.

El hombre, quien fue capturado entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en la ciudad paraguaya de Mariano Roque Alonso (centro), es requerido por la Justicia mexicana por presunta "asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés" en el estado de Tabasco, añadió la nota.

Cae Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora". Foto: Especial/Archivo

El medio abc reportó que el operativo "inició a las 23:00 del viernes. El detenido fue derivado a las celdas transitorias de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a las 04:00 de esta mañana".

El fiscal Doldán añadió que "ayer a la tarde tuvimos el primer roce documental con el caso. Todos los trabajos previos son de inteligencia".

El medio destacó que "Bermúdez, quien fue capturado en una residencia del barrio cerrado Surubi´í, habría ingresado al país en enero de este año, que es cuando se le pierde el tras su paso por la zona fronteriza entre Brasil y Paraguay, y antes, había sido ubicado en Panamá".

A la hora de la detención estaba su esposa, pero ella no cuenta con orden de captura ni en Paraguay ni en México, dijo el medio: "Ella permanece en la propiedad con una mujer paraguaya que trabaja en el servicio doméstico y es del interior del país".

El fiscal dijo que el presunto líder criminal "se mostró muy tranquilo, colaboró en todo el tiempo con el procedimiento. Manifestaba en todo momento que era consciente de que era algo que podía pasar y que respetaba el trabajo".

En un video que compartió el presidente paraguayo, Santiago Peña, se hace un acercamiento en un cuarto de la residencia donde fue detenido el mexicano, donde se ven unas escaleras blancas, los elementos de seguridad, el presunto líder de "La Barredora" en un sillón beige con cojines, varias mesas, un banco, un globo terráqueo pequeño y una mujer de tez blanca y cabello negro. En este momento sale la leyenda: "vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos".

Conforme se acercan al presunto líder criminal, la mujer, con una playera rayada en blanco y rojo, voltea la cara. El video termina con el logo del "Gobierno del Paraguay".

Peña acompañó el video con el mensaje: "Hoy capturamos a Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, presunto líder de la organización criminal "La Barredora" vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta detención es resultado del trabajo coordinado entre nuestras agencias de seguridad e inteligencia, con el apoyo de la cooperación internacional. Seguiremos firmes y decididos en la lucha contra el crimen organizado".

El presidente de Paraguay celebró esta jornada en la red social X la detención de "uno de los capos más buscados de México" como "un golpe contundente al crimen organizado transnacional", y destacó la colaboración de las autoridades mexicanas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció en la misma red social al Gobierno de Paraguay por la colaboración "en la detención de Hernán 'N', vinculado por delincuencia organizada".

La captura de alias "Comandante H" fue anunciada el viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Omar García Harfuch, quien aseguró el pasado 22 de julio que pesaba una orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra Bermúdez Requena.

