La orden de aprehensión en contra del vicealmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar dentro de la Marina una red de huachicol fiscal en los puertos de Manzanillo, Tampico y Altamira, continúa vigente, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad.

A finales del mes pasado, Miguel Ángel Poo Romero, abogado de los Farías Laguna, presentó una demanda de amparo, derivado de que la esposa de Fernando le informó que éste había sido detenido en la Ciudad de México.

En su escrito inicial de demanda, Poo Romero reportó al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México que los agentes que detuvieron a su defendido le manifestaron que su cliente sería llevado a las instalaciones o separos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) o a las instalaciones, o separos del Centro de investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República, ubicados en la Ciudad de México.

En la demanda el abogado refirió que el contraalmirante Fernando Farías Laguna estuvo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada; sin embargo, en su informe justificado al Juzgado, la FGR aseguró que no ha sido citado.

Orden de aprehensión se mantiene vigente

Inicialmente se informó que José Alberto Rodríguez Rivera, secretario de Juzgado Decimoprimero de Distrito en materia Penal, concedió la suspensión provisional al contraalmirante Fernando Farías Laguna, que frenaba por el momento su detención derivada de la orden de aprehensión vigente su contra por su presunto vínculo con una red de huachicol fiscal.

Sin embargo, fuentes del Gabinete de Seguridad aclararon que la orden de aprehensión en contra del vicealmirante Fernando Farías Laguna continúa vigente.

