En dos operaciones realizadas en calles de Iztapalapa, se detuvo a seis personas acusadas de y extorsión a comerciantes. Los detenidos formarían parte de un identificado como La Pepa.

Entre los detenidos hay un menor de edad, una mujer y cuatro varones, de los cuales dos cuentan con antecedentes penales, informó la (SSC).

Los seis detenido fueron identificados como Brayan Lara Aguilar, alias "El Púas" de 17 años; Diana Gómez Montoya de 27 años; Marlon Ponce Flores, alias "El Panda", de 26 años; Gustavo Ruiz Moreno, alias "el Flaco", de 22 años; Cristian Juárez Romo de 27 años; y Jorge Armando Segura Camarillo, alias "Amado Carrillo" de 56 años.

La Pepa es un grupo criminal dedicado al narcomenudeo y la extorsión de comerciantes ambulantes y de la Central de Abastos de la Ciudad de México, de acuerdo a información de la SSC.

En el lugar se aseguraron 149 dosis de cristal y 99 bolsas con marihuana. Foto: Especial.
La detención se logró gracias a dos cateos realizados en inmuebles en distintas unidades habitacionales de Iztapalapa.

Fue gracias a tareas de investigación, vigilancia y reportes de venta de droga, que se recabaron datos de prueba para solicitar ante un juez de control las dos ordenes de cateo.

Una vez que se obtuvieron los mandamientos, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desplegaron operativos simultáneos.

Los despliegues estuvieron acompañados de personal de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional.

Uno de los cateos fue realizado en un predio de la calle Manuel Escandón, colonia Unidad Habitacional Ex Lienzo Charro, donde se detuvo a cuatro hombres, entre ellos el menor de edad, y a la mujer.

Se decomisaron 60 dosis de marihuana, 53 envoltorios con droga y un chaleco táctico. Foto: Especial.
En el lugar se aseguraron 149 dosis de crystal y 99 bolsas con marihuana.

En el segundo cateo, desplegado en la calle Emilio Azcárraga Vidaurreta, en la Unidad Habitacional Cabeza de Juárez, se detuvo a un hombre y se decomisaron 60 dosis de marihuana, 53 envoltorios con droga y un chaleco táctico.

Los detenidos de 22 y 57 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los dos predios fueron asegurados y sellados.

Las seis personas detenidas ya fueron presentadas ante un representante del Ministerio Público para definir su situación.

