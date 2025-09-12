El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, invitó a los habitantes y visitantes a los festejos con motivo del CCXV Aniversario de la Independencia de México, que se realizarán en la explanada de la demarcación y que estarán amenizados con grupo “Moenia” y el "Mariachi Gama 1000”.

En un comunicado, el edil afirmó que está garantizada la seguridad y el sano esparcimiento de los asistentes que participarán en el tradicional Grito de Independencia, que dará desde el balcón central de la alcaldía a las 23:30 de la noche.

El alcalde @LuisMendozaBJ invita a festejar el Grito de Independencia en la explanada de la alcaldía Benito Juárez.

“Vecinas y vecinos de Benito Juárez vamos a festejar las fiestas patrias el próximo lunes 15, no se les olvide venir. Va a haber verbena, va a estar el Moenia y va a estar el Mariachi Gama Mil, con orden y seguridad para que estemos en familia”, invitó.

La explanada de la demarcación se abrirá al público a partir de las 18:00 de la tarde con presentaciones artísticas a cargo del Ballet Folklórico “Nuevo Amanecer los Colores de mi Tierra”, el grupo “We Four” y, posteriormente “Los Foreños”.

Precisó que como parte del dispositivo de seguridad para las fiestas patrias, habrá la participación de los elementos de “BlindarBJ360°” y de Protección Civil, así como ambulancias y puestos de primeros auxilios, para atender cualquier contingencia y garantizar que la tradicional ceremonia se realice con orden y seguridad.

¿Qué vialidades cerrarán en Benito Juárez por el Grito de Independencia?

Los cierres viales comenzarán desde las primeras horas del día y se mantendrán hasta la madrugada del 16 de septiembre. Las vialidades que permanecerán cerradas son:

División del Norte, entre Miguel Laurent y Municipio Libre.

Municipio Libre, entre División del Norte y Uxmal.

Uxmal, entre Municipio Libre y Miguel Laurent (con acceso restringido únicamente a tránsito local y residentes debidamente identificados).

Ante esto, se recomienda a los habitantes tomar previsiones y utilizar vías alternas, además, se contará con el apoyo de elementos de tránsito y personal de la demarcación para orientar a la ciudadanía y asegurar el cumplimiento de las medidas.

