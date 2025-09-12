Más Información
La alcaldía Benito Juárez informó que el flamazo por acumulación de gas que se registró en un expendio de chiles y maíz, en la colonia Portales, dejó un saldo de cuatro personas lesionadas.
El accidente se registró en el Molino “Pepe”, localizado en las calles de Víctor Hugo y Antillas, donde paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a los lesionados y trasladaron en ambulancias de la alcaldía, Cruz Roja y ERUM a tres personas a los hospitales General de Xoco, General Rubén Leñero y Balbuena. La cuarta persona no requirió traslado hospitalario.
El alcalde Luis Mendoza supervisó las labores que realizaron personal de Protección Civil, elementos de Blindar BJ360°, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos.
“Ya se revisó, el edificio y todos los departamentos, todos los tanques de gas y todo lo aledaño. De entrada todos los vecinos quedaron fuera hasta que se garantice la seguridad”, destacó.
La demarcación informó que por seguridad, se realizó la evacuación de 150 personas y 25 departamentos, los habitantes pudieron regresar momentos después de que la situación quedó bajo control.
