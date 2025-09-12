La alcaldía Benito Juárez informó que el flamazo por acumulación de gas que se registró en un expendio de chiles y maíz, en la colonia Portales, dejó un saldo de cuatro personas lesionadas.

El accidente se registró en el Molino “Pepe”, localizado en las calles de Víctor Hugo y Antillas, donde paramédicos de Protección Civil brindaron los primeros auxilios a los lesionados y trasladaron en ambulancias de la alcaldía, Cruz Roja y ERUM a tres personas a los hospitales General de Xoco, General Rubén Leñero y Balbuena. La cuarta persona no requirió traslado hospitalario.

Explosión por acumulación de gas en local de "Molino de Chiles" en la calle Víctor Hugo de la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Luis Camacho | El Universal

El alcalde Luis Mendoza supervisó las labores que realizaron personal de Protección Civil, elementos de Blindar BJ360°, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

“Ya se revisó, el edificio y todos los departamentos, todos los tanques de gas y todo lo aledaño. De entrada todos los vecinos quedaron fuera hasta que se garantice la seguridad”, destacó.

La alcaldía confirmó cuatro lesionados que han sido trasladados para ser atendidos a tres hospitales mientras que vecinos aledaños a la zona han sido evacuados. Foto: Luis Camacho | El Universal

La demarcación informó que por seguridad, se realizó la evacuación de 150 personas y 25 departamentos, los habitantes pudieron regresar momentos después de que la situación quedó bajo control.

