Más Información

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

La informó que el que se registró en un expendio de chiles y maíz, en la colonia Portales, dejó un saldo de .

El accidente se registró en el Molino “Pepe”, localizado en las calles de Víctor Hugo y Antillas, donde paramédicos de brindaron los primeros auxilios a los lesionados y trasladaron en ambulancias de la alcaldía, a tres personas a los hospitales General de Xoco, General . La cuarta persona no requirió traslado hospitalario.

Explosión por acumulación de gas en local de "Molino de Chiles" en la calle Víctor Hugo de la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Luis Camacho | El Universal
Explosión por acumulación de gas en local de "Molino de Chiles" en la calle Víctor Hugo de la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez. Foto: Luis Camacho | El Universal

El alcalde supervisó las labores que realizaron personal de Protección Civil, elementos de Blindar BJ360°, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Leer también:

“Ya se revisó, el edificio y todos los departamentos, todos los tanques de gas y todo lo aledaño. De entrada todos los vecinos quedaron fuera hasta que se garantice la seguridad”, destacó.

La alcaldía confirmó cuatro lesionados que han sido trasladados para ser atendidos a tres hospitales mientras que vecinos aledaños a la zona han sido evacuados. Foto: Luis Camacho | El Universal
La alcaldía confirmó cuatro lesionados que han sido trasladados para ser atendidos a tres hospitales mientras que vecinos aledaños a la zona han sido evacuados. Foto: Luis Camacho | El Universal

La demarcación informó que por seguridad, se realizó la evacuación de 150 personas y 25 departamentos, los habitantes pudieron regresar momentos después de que la situación quedó bajo control.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses