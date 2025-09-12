Nicolás Romero, Mex.- Ana Daniela Barragán Ramírez, la joven estudiante de la FES Cuautitlán que perdió la vida tras resultar herida en la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, es vecina del municipio de Nicolás Romero.

Externa condolencias presidenta municipal de Nicolás Romero

Así lo informó la presidenta municipal de dicha demarcación, Yoselin Mendoza, quien externó sus condolencias a la familia de la joven de 19 años de edad.

“Con profundo dolor, expreso mi más sentido pésame a la familia de Ana Daniela Barragán Ramírez, joven vecina de Nicolás Romero, quien lamentablemente perdió la vida en la trágica explosión ocurrida en Iztapalapa”, expuso la alcaldesa.

Además, informó que el gobierno municipal de Nicolás Romero estará brindando apoyo y respaldo para la familia de quien fuera estudiante de la Ingeniería en Alimentos en el Campo 1 de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“A su familia, le reitero mi acompañamiento solidario y les hago saber que no están solos. Que en paz descanse”, refiere la esquela publicada por Yoselin Mendoza, presidenta municipal de Nicolás Romero.

A Ana Daniela Barragán la encontraron sus familiares en el hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, donde perdió la vida a consecuencia de quemaduras sufridas por la explosión ocurrida el pasado miércoles en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Ana Daniela Barragán

