Más Información
Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"
La próxima semana posiblemente ya se tengan nuevas reglas de seguridad en el transporte de gas LP: Sheinbaum
Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre
Salud CDMX acepta error al incluir a la señora Alicia en lista de fallecidos por explosión de pipa; se encuentra con vida
Nicolás Romero, Mex.- Ana Daniela Barragán Ramírez, la joven estudiante de la FES Cuautitlán que perdió la vida tras resultar herida en la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, es vecina del municipio de Nicolás Romero.
Externa condolencias presidenta municipal de Nicolás Romero
Así lo informó la presidenta municipal de dicha demarcación, Yoselin Mendoza, quien externó sus condolencias a la familia de la joven de 19 años de edad.
“Con profundo dolor, expreso mi más sentido pésame a la familia de Ana Daniela Barragán Ramírez, joven vecina de Nicolás Romero, quien lamentablemente perdió la vida en la trágica explosión ocurrida en Iztapalapa”, expuso la alcaldesa.
Lee también Ana Daniela Barragán: así fue despedida por su novio tras morir en explosión de pipa de gas en Iztapalapa
Además, informó que el gobierno municipal de Nicolás Romero estará brindando apoyo y respaldo para la familia de quien fuera estudiante de la Ingeniería en Alimentos en el Campo 1 de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.
“A su familia, le reitero mi acompañamiento solidario y les hago saber que no están solos. Que en paz descanse”, refiere la esquela publicada por Yoselin Mendoza, presidenta municipal de Nicolás Romero.
A Ana Daniela Barragán la encontraron sus familiares en el hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, donde perdió la vida a consecuencia de quemaduras sufridas por la explosión ocurrida el pasado miércoles en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.
Lee también UNAM lamenta la muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa de gas en el puente de la Concordia
maot