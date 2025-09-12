Ana Daniela Barragán: así fue despedida por su novio tras morir en explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas en inmediaciones del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre, dejó a decenas de personas lesionadas, mientras que otra gran cantidad siguen desaparecidas.

Hasta el momento, las autoridades han reportado oficialmente a 22 personas dadas de alta, 55 que siguen siendo atendidas y 9 decesos.

Entre ellas se encuentra la joven de 19 años, Ana Daniela Barragán, cuyo fallecimiento fue confirmado ayer 11 de agosto, por familiares y por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La estudiante se trasladaba al Campo 1 de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, cuando ocurrió el siniestro en el que resultó lesionada y desde ese momento permaneció como desaparecida, sin embargo, su familia continuó buscándola.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Cabe mencionar que momentos después del incidente, un elemento de Protección Civil encontró restos de las pertenencias de Ana Daniela en el lugar de los hechos, incluyendo su celular, el cual justo en ese momento recibía una llamada de su madre.

A pesar de las condiciones en las que se encontraba el dispositivo, el integrante de Protección Civil pudo contestar la llamada e informar a la familia de la joven de la emergencia que acababa de ocurrir.

Fue después de una prueba de ADN, que la madre de la joven se cercioró que el cuerpo de Ana Daniela Barragán Ramírez estaba en el Hospital Rubén Leñero, como una víctima sin identificar, y que lamentablemente, había perdido la vida.

Momento en el que el elemento de Protección Civil encuentró el celular de Ana Daniela, tras la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa CDMX. Foto: Valente Rosas, EL UNIVERSAL / Captura de pantalla de X

Novio de Ana Daniela Barragán la despide a través de redes sociales

A través de redes sociales la FES Cuautitlán, otras facultades y la UNAM en general, lamentaron el fallecimiento de la estudiante.

Asimismo, Bryan Ramos, alumno de 23 años de la FES Aragón y novio de Ana Daniela, la despidió con un emotivo mensaje publicado a través de su cuenta de Instagram.

Tras la confirmación de su muerte, Bryan compartió una foto de ambos a su historia en la red social.

"El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis guaguas (como ella decía). Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir desde que te conocí. En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz mi bebé", se lee en el mensaje de Bryan Ramos.

Mensaje de despedida de Bryan Ramos para su novia, Ana Daniela, víctima de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, CDMX. Foto: Instagram @bryanramos2545 y @bxby_dannny

El joven también realizó una publicación compartiendo imágenes de su relación, acompañadas de la leyenda: "El verte sonreír en todos nuestros recuerdos me hace pensar en que nunca dudaste de mi amor, y eso me da muchísima paz. Porque te fuiste sabiendo que eras la niña más amada, y que te ame como nunca ame ni amaré a nadie".

A través de redes sociales, cientos de usuarios también han compartido mensajes de despedida para Ana Daniela, comentando que a pesar de no conocerla, será recordada, como:

"Lucharon hasta encontrarte, tristemente no fue de la manera deseada, todos los que seguimos tu búsqueda nos unimos en oración para que tengas un buen viaje y eterno descanso Dani, nos duele tu partida" o "Hoy un bello ángel sube al cielo aunque su partida desgarra corazones de sus familiares, amigos y novio. Se que ella desde el cielo pedirá por ustedes y un ángel guardián más que cuidara a sus seres queridos, mis más sinceras condolencias a las personas que la conocían, descansa en paz Dani".

