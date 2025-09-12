Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

Para Cyntia Jazmín Carrillo fue doloroso enterarse del supuesto fallecimiento de su madre, Alicia Martínez Teodoro, por un error en las listas difundidas por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que fue corregido hasta horas después.

"Yo veo mal que andén difundiendo información falsa con respecto a la situación de mi mamá. Sí fue muy dolorosa la noticia porque no estoy en el celular ni en contacto con nadie porque me ando moviendo de un lado a otro con el papeleo con respecto a mi hija", explicó.

"Entonces, cuando agarré mi celular y empecé a ver las noticias, pues me dio un bajón muy fuerte porque no he podido visitar a mi mamá", lamentó.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México incluyó a la señora Alicia Martínez entre las personas fallecidas, y horas más tarde reconoció que fue un error.

Cyntia no se ha despegado del Hospital Siglo XXI del IMSS, donde su hija Azulet permanece hospitalizada por quemaduras de segundo y tercer grado.

Señala que no ha podido ir a visitar a su madre, Alicia Matías, por los trámites que ha realizado para su hija, aunque sabe que su estado es crítico.

Su hija de dos años, Jaclyn Azulet fue sometida a una cirugía plástica para quitarle las heridas de las quemaduras y se encuentra en recuperación.

También reconoció la labor del policía que auxilió a su madre y a su bebé durante la explosión.

"Lo que hizo fue un gran apoyo porque no sabemos cuánto tiempo pudo haberse tardado para llegar hasta donde está ahorita mi mamá, la situación de mi mamá es demasiado crítica. Darle las gracias, hizo bastante al haber apoyado a mi mamá y mi bebé", dijo.

Sostuvo que la empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa que ocasionó el accidente en la calzada Zaragoza, no se ha acercado a los afectados.

"Yo sí quiero que se hagan responsables de lo que sucedió, una compensación", subrayó.

Destacó que el personal médico del Siglo XXI, así como autoridades del gobierno capitalino han estado al pendiente y le han brindado información y apoyo económico para sus traslados.

