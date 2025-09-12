Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Más Información
El Gobierno de la Ciudad de México actualizó las cifras de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Al momento se reportan 10 personas fallecidas; 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales; y 22 personas ya fueron dadas de alta.
Explosión dejó 94 lesionados
La explosión de una pipa de gas registrada el pasado miércoles en la alcaldía Iztapalapa dejó 94 personas lesionadas, informó la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada.
Afirmó que todas las personas afectadas están recibiendo atención médica en 19 hospitales de Gobierno tanto federal como local.
