Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

El Gobierno de la Ciudad de México actualizó las cifras de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Al momento se reportan 10 personas fallecidas; 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales; y 22 personas ya fueron dadas de alta.

Dos estudiantes, un maestro y un trabajador de la alcaldía Iztapalapa; ellos son algunos de los fallecidos por la explosión de la pipa

Explosión dejó 94 lesionados

La explosión de una pipa de gas registrada el pasado miércoles en la alcaldía Iztapalapa dejó 94 personas lesionadas, informó la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada.

Afirmó que todas las personas afectadas están recibiendo atención médica en 19 hospitales de Gobierno tanto federal como local.

