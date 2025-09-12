Más Información

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

El Gobierno de la Ciudad de México actualizó las cifras de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el , en Iztapalapa.

Al momento se reportan 10 personas fallecidas; 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales; y 22 personas ya fueron dadas de alta.

Explosión dejó 94 lesionados

La explosión de una pipa de gas registrada el pasado miércoles en la alcaldía Iztapalapa dejó 94 personas lesionadas, informó la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada.

Afirmó que todas las personas afectadas están recibiendo atención médica en 19 hospitales de Gobierno tanto federal como local.

maot

