La volcadura y explosión de una pipa de gas el pasado miércoles 10 de septiembre en el puente de La Concordia en Iztapalapa, marcó un antes y un después entre las familias que perdieron a un ser querido en la tragedia, mientras que otros siguen esperando afuera de los hospitales para tener noticias de los heridos, de los cuales algunos se encuentran en condiciones graves.
Hasta el momento se tienen registrados ocho fallecidos; la mayoría de ellos se dirigía a sus hogares, tanto en Iztapalapa como en el Estado de México.
Ellos son las personas que perdieron la vida por la explosión de la pipa de gas:
Ana Daniela Barragán
Era estudiante de la FES Cuautitlán, tenía 19 años cuando falleció en la explosión ocurrida en el puente de La Concordia. Su caso se viralizó cuando su teléfono resistió a la explosión y un miembro de Protección Civil se puso en contacto con su mamá y su papá.
Por varias horas no fue posible localizarla, ya que en los hospitales donde se atienden a las víctimas no estaba en las listas. Fue hasta la noche del jueves 11 de septiembre, luego de una prueba de ADN, que la madre de la joven se cercioró de que el cuerpo de Ana Daniela Barragán Ramírez estaba en el Hospital Rubén Leñero; con ello se confirmó su deceso.
Eduardo Noé García Morales
Era profesor de la Preparatoria Oficial 327 de Chicoloapan y de una secundaria ubicada en Santa Cruz Meyehualco, fallecio en la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas ocurrida bajo el puente de la concordia, tras darse a conocer su deceso varios estudiantes lamentaron el deceso, el gobierno capitalino y el SNTE lamentaron el deceso del docente y expresaron sus condolencias, el jueves 11 de septiembre fue velado por sus familiares.
Juan Carlos Sánchez Blas
Era alumno del Cecyt 7; al momento del accidente, su cuerpo contaba con el 100% de su superficie corporal quemada. Más tarde fue trasladado a la Clínica Hospital Emiliano Zapata y luego fue trasladado al Hospital Balbuena, donde falleció.
El Instituto Politécnico Nacional lamentó el deceso del joven y envió sus condolencias a su familia.
Misael Cano Rodriguez
Era trabajador de la alcaldía Iztapalapa, perteneciente al área de Imagen Urbana. Falleció tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; viajaba junto con su hija Estefany rumbo a Los Reyes La Paz. Su hija fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica. La alcaldía lamentó el deceso; varios trabajadores de la demarcación acompañaron al velorio de Misael, que se llevó a cabo el jueves 11 de septiembre.
