La tarde de este viernes, familiares, amigos, alumnos y colegas del medio artístico Underground despidieron al maestro Jorge Islas Flores, de 50 años, una de las víctimas mortales de la volcadura de una pipa de gas en el Puente de la Concordia.

El funeral se realizó en una funeraria sobre Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Tepalcates, alcaldía Iztapalapa. Entre flores, veladoras y obras de arte, el homenaje se convirtió en una celebración de vida.

“Era un padre devoto y un artista reconocido a nivel nacional e internacional”, dijo su cuñada Arely, quien recordó que el pintor dejó murales en Francia, Colombia y Venezuela, además de impartir clases en el CECyT Número 7.

En la sala se montaron varias de sus piezas, como el mural “Signo de Resistencia”, donde plasmó un perro en estado de desnutrición como metáfora social.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la interpretación de Allá lejana y fría, en voz de los músicos Ana Pizarro y Julio Ayala, amigos cercanos de Jorge.

“Nos enseñó que el arte está en la calle, en la gente”, dijo Mariana López, colega del maestro.

El féretro salió entre aplausos y música, mientras sus alumnos y amigos aseguraron que su legado permanecerá vivo en las paredes, en sus murales y en la memoria de quienes lo conocieron.

