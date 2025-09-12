Cuautitlán Izcalli, Mex.- Con un minuto de aplausos, con veladoras y flores blancas fue como la comunidad estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, rindió homenaje a la memoria de Ana Daniela Barragán Ramírez, fallecida a consecuencia de las quemaduras que sufrió por la explosión del miércoles en Iztapalapa.

Al medio día de este viernes, se dieron cita en el Campo 1 de la FESC alumnos y comunidad académica despidiendo a quien formó parte de la generación 49 de la Ingeniería en Alimentos, entonando: “¡Goya, Goya!, ¡cachún, cachún, ra, ra!, ¡cachún, cachún, ra, ra!, ¡Goya!, ¡Universidad!”.

La Coordinación de Ingeniería en Alimentos de la FESC convocó a los compañeros de la joven de 19 años, quienes llegaron con veladoras y flores para colocarlas y conformar un altar en memoria de su compañera.

“No solo hemos perdido una estudiante, perdimos a una futura ingeniera en alimentos, a una joven llena de sueños, a una hija, a una hermana, a una novia, una amiga y a una compañera que dejó una marca imborrable a quienes la conocieron”, expresaron autoridades del Campo 1 de la FES Cuautitlán.

Los asistentes llenaron dos mesas de flores que fueron colocadas junto al altar donde se veían fotos de Ana Daniela Barragán y hasta arriba, un moño de color negro en señal de luto por la pérdida de la estudiante.

También la comunidad académica pasó a mostrar su respeto para Ana Daniela y dejaron sus respectivas veladoras y flores.

“Algunos no tuvimos la dicha de conocerla, pero su ausencia dejará una profunda huella. Hoy, su Facultad, sus aulas, los pasillos y los jardines que alguna vez recorrió, guardarán el eco de su entusiasmo, su dedicación y ese amor genuino que mostró por su carrera y la vida”, señalaron las autoridades escolares.

Guillermo Martínez , profesor de Ana Daniela en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, recordó cómo era la joven, describiéndola como una alumna seria, callada, con habilidades académicas que la convirtieron en una gran alumna.

“Nos preguntamos por qué alguien tan joven y llena de promesas tenía que irse tan pronto. Es difícil comprenderlo y el dolor de tu ausencia es inmenso, pero quiero que sepas, Daniela, que tu legado perdura, en nuestras vidas y en la comunidad de la FES Cuautitlán, principalmente en la comunidad de Ingeniería Química a la que perteneciste. Gracias por los momentos compartidos y por ser una alumna tan especial”, sostuvo Guillermo.

Mientras que su compañera Dariana Ziriaco Zavaleta, expresó en representación de la comunidad estudiantil que Ana Daniela deja un rastro difícil de llenar, pero deja el recuerdo de compartir momentos, sonrisas y aprendizajes.

“Aunque ya no estés físicamente con nosotros, seguirás viva en nuestra memoria y en cada historia que se haya compartido con ella. En este día, más que despedirla, queremos honrarla. Agradecemos el tiempo que nos regaló con su presencia y lo que nos dejó. Aprendemos de su vida, la importancia de valorar cada instante, de apoyarnos como compañeros y de demostrar cariño a quienes nos rodean. A su familia le expresamos nuestro más sentido pésame, estamos con ustedes en este difícil momento”, dijo la compañera en la carrera de Ingeniería en Alimentos.

Para cerrar el homenaje realizado en el edificio L-3, donde tomaba clases Ana Daniela, más compañeros pasaron a dejarle flores con una gaita de fondo, para gritar al término: “¡México, Pumas, Universidad”, “¡Orgullosamente FESC!”.

