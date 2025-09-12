Más Información
Luego de la explosión de una pipa de gas en el bajo Puente de la Concordia el pasado miércoles, cientos de personas acudieron el jueves y madrugada de hoy viernes al Hospital Magdalena de las Salinas y al Hospital Doctor Rubén Leñero, para repartir comida y víveres a familiares de personas que se encuentran internadas con quemaduras.
Voluntarios apoyan con comida a familiares de las víctimas por la explosión de pipa en Puente de la Concordia en Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Alumnos de la FES Zaragoza de la UNAM entregaron víveres e insumos médicos y alimentos al Hospital Dr. Rubén Leñero, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL
Gente con comida y víveres sigue llegando por la noche del jueves al hospital Dr. Rubén Leñero en la Ciudad de México, el jueves 11 de septiembre de 2025. Foto: Darío Luna / EL UNIVERSAL
