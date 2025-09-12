Apoyo para traslados, justificante para faltar al trabajo y escuela, ayuda para pagar crédito Infonavit son algunas de las cosas que piden familiares de los ocho pacientes internados en el Hospital Doctor Rubén Leñero al Gobierno de la Ciudad de México tras la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, alcaldía Iztapalapa.

En este hospital se encuentran internados ocho de los 94 lesionados por este incidente e inmediatamente personal de trabajo social del Gobierno local se acercó a ellos para ponerse a su disposición.

Según un informe de trabajo social al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, los familiares de un paciente, quien cuenta con tres hijos, pidieron apoyo económico para los traslados.

Los de otro, cuya esposa es ama de casa, pidieron apoyo para el transporte de sus tres hijos y ella.

Otros solicitaron que se emitan justificantes para faltar a sus trabajos y escuela, así como en gastos funerarios, de ser necesario.

Los seres queridos de otra víctima pidieron apoyo para pagar su crédito Infonavit y el de su automóvil, el cual se incendió en el incidente.

Para otro accidentado se solicitó que el Gobierno capitalino se hiciera cargo de los gastos y apoyo psicológico para sus hijos de 13 y 9 años, respectivamente.

Otros pidieron apoyo para traer a su hijo y ex esposa desde Puebla, para acompañarlo durante este proceso.

Por su parte, unos familiares levantaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX), seguimiento y analizar estudios a fin de que la suban a piso.

