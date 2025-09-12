Más Información

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Presenta “Ley Tupperware”; van por darle seguridad social y prestaciones a vendedoras por catálogo

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

para traslados, , ayuda para pagar son algunas de las cosas que piden familiares de los ocho pacientes internados en el al Gobierno de la Ciudad de México tras la explosión de una pipa de gas en el , alcaldía Iztapalapa.

En este hospital se encuentranocho de los 94 lesionados por este incidente e inmediatamente personal de trabajo social del Gobierno local se acercó a ellos para ponerse a su disposición.

Mexicanos muestran su solidaridad en el Magdalena de las Salinas a afectados por explosión en el puente de la Concordia. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
Mexicanos muestran su solidaridad en el Magdalena de las Salinas a afectados por explosión en el puente de la Concordia. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Según un informe de trabajo social al que tuvo acceso, los familiares de un paciente, quien cuenta con tres hijos, pidieron apoyo económico para los traslados.

Los de otro, cuya esposa es ama de casa, pidieron apoyo para el transporte de sus tres hijos y ella.

Leer también:

Otros solicitaron que se emitan justificantes para faltar a sus trabajos y escuela, así como en gastos funerarios, de ser necesario.

Los seres queridos de otra víctima pidieron apoyo para pagar su crédito Infonavit y el de su automóvil, el cual se incendió en el incidente.

Para otro accidentado se solicitó que el Gobierno capitalino se hiciera cargo de los gastos y apoyo psicológico para sus hijos de 13 y 9 años, respectivamente.

Otros pidieron apoyo para traer a su hijo y ex esposa desde Puebla, para acompañarlo durante este proceso.

Por su parte, unos familiares levantaron una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de Justicia local (FGJCDMX), seguimiento y analizar estudios a fin de que la suban a piso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses