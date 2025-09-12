Más Información

Fundación Michou y Mau ofrece ayuda para trasladar a EU a víctimas menores de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Super Mario Galaxy: lanzan primer vistazo de la nueva película de Nintendo y revelan fecha de estreno

Oasis regresa a la CDMX: fans afinan sus voces con los mejores memes para el concierto en el Estadio GNP Seguros

¿Qué letra recibe pago de 6 mil 200 pesos en la Pensión Bienestar hoy, 12 de septiembre?

Ana Daniela Barragán: así fue despedida por su novio tras morir en explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Derivado del siniestro ocurrido en inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, en el que una , el pasado 10 de septiembre, la Fundación Michou y Mau para niños quemados, se ha puesto a disposición de las autoridades para trasladar a menores de edad, para que reciban atención médica en Estados Unidos.

A través de redes sociales, dicha fundación compartió un comunicado oficial, estableciendo su disposición para trabajar junto con el gobierno federal y proporcionar atención especializada a niñas y niños que hayan sido víctimas de quemaduras durante el incidente en la capital del país.

"En Fundación Michou y Mau y Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas estamos a disposición de las autoridades federales, estatales y padres de familia para trasladar a las víctimas que cumplan con los criterios para ser atendidos en ese hospital", se lee en el comunicado.

Comunicado de la Fundación Michou y Mau en redes sociales respecto al traslado de menores a EU para recibir atención médica. Foto: X @michouymau
De acuerdo con Yannick Nordin, director médico de la fundación, los traslados se realizarán bajo criterios médicos específicos, con el fin de garantizar la seguridad y la recuperación de los menores. Esto significa que los casos extremadamente graves y los menos urgentes, se atenderán de manera local.

¿Nieta de Alicia Matías podría ser trasladada?

En entrevista para el medio mexicano, N+, familiares de Alicia Matías -la abuelita que rescató a su nieta del incidente y sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo protegiéndola-, confirmaron que la pequeña de 2 años, Jaclyn Azulet podría ser trasladada a Texas para continuar recibiendo atención médica.

La imagen de Alicia Matías recibiendo ayuda de personal de la SSC tras lograr escapar con su nieta del incidente, se volvió viral y el caso ha conmovido a millones en México. Foto: Especial.
La familia de la señora Alicia comentó al medio que si los médicos del Centro Médico Nacional Siglo XXI -donde está siendo atendida la menor- consideran que tendrá una buena recuperación, se hará todo lo posible para trasladarla, y que la Fundación Michou y Mau proveería “todo, humanitariamente gratuito, y nos proporcionarían un helicóptero ambulancia”.

La Fundación Michou y Mau ha puesto a disposición del público sus líneas telefónicas para obtener mayor información respecto a los traslados y para reportar casos de posibles candidatos.

