La señora Alicia Matías se encuentra estable dentro del Hospital Magdalena de las Salinas y los médicos ya la valoran para una cirugía, confirmó esta tarde su familia.

La hermana de Alicia, la señora Sandra informó que este viernes no pudo verla a pesar de haber ingresado al hospital, debido a las valoraciones que hacen los médicos.

"Mi hermana ya está siendo valorada por los médicos, ya está siendo valorada por todos, ahorita no la pudieron ver, porque está siendo valorada para ver cuándo ya es programa para ser cirugía, para que le empiecen a quitar el tejido que ya no funciona", informó.

Alicia Matías está estable y médicos la valoran para una cirugía, asegura familia de la abuelita que protegió a su nieta. Foto: Gabriel Pano

La familia también dijo que personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ya se puso en contacto con ellos y les ofreció una disculpa por haber dado por fallecida a la señora Alicia, la noche del jueves.

"Ya se acercaron con nosotros, ya nos dieron una disculpa por el manejo que se dio de la noticia de mi hermana, de que había fallecido, del deceso de mi hermana, cosas que es totalmente falso, hay que entender que son seres humanos", dijo la señora Sandra.

Y es que el jueves por la noche, una actualización de los fallecidos compartida por Secretaría de Salud de la Ciudad de México sumaba a Alicia Matías al listado de víctimas mortales.

La Secretaría de Salud ya se puso en contacto con la familia de la señora Alicia y ofreció una disculpa por haberla dado por fallecida. Foto: Gabriel Pano

La falsa noticia de la muerte de la señora Alicia Matías afectó mucho a la familia, sobre todo a quienes esperaban información en casa, aseguró la hermana.

Tras lo anterior, la familia confirmó que el hospital ya les está brindado apoyo psicológico.

La hermana de Alicia dijo que "ella le sigue dando batalla a esta guerra".

