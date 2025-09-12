Más Información

Sube a 10 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros

Presuntos Normalistas de Ayotzinapa toman Central de autobuses del Norte

Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"

Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que en los avances en las investigaciones por la de gas en el , , no existe un que haya provocado el .

"A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro, no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto", informó la .

Además se indicó que el tanque de gas que era transportado el miércoles 10 de septiembre sufrió una luego de chocar con un objeto sólido, lo que derivó en la fuga de gas y la posterior ignición del combustible.

La Fiscalía descartó que un bache haya provocado la volcadura de la pipa. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
La Fiscalía General de Justicia también informó que especialistas en las áreas de criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía sigue trabajando para el esclarecimiento de la explosión que al momento, ha costado la vida de 10 personas.

Además, la FGJ brinda atención en el lugar de la explosión, así como en hospitales donde se encuentras los heridos y sus familiares.

