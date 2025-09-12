Tanque de gas de pipa presentó ruptura en casquete tras chocar con objeto sólido; Fiscalía CDMX descarta bache

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que en los avances en las investigaciones por la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, no existe un bache que haya provocado el accidente.

"A partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro, no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto", informó la Fiscalía capitalina.

Además se indicó que el tanque de gas que era transportado el miércoles 10 de septiembre sufrió una ruptura en un casquete luego de chocar con un objeto sólido, lo que derivó en la fuga de gas y la posterior ignición del combustible.

La Fiscalía descartó que un bache haya provocado la volcadura de la pipa. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

La Fiscalía General de Justicia también informó que especialistas en las áreas de criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía sigue trabajando para el esclarecimiento de la explosión que al momento, ha costado la vida de 10 personas.

Además, la FGJ brinda atención en el lugar de la explosión, así como en hospitales donde se encuentras los heridos y sus familiares.

cr