La tarde de este miércoles 10 de septiembre quedará grabada en la memoria de quienes presenciaron la explosión de una pipa de gas LP, en el puente La Concordia de la alcaldía Iztapalapa, en la ciudad de México. Entre ellos, los pasajeros del autobús Estrella Roja que salió de Puebla a la capital del país.

Fue cerca de las 14:20 horas cuando se registró la explosión de una pipa que transportaban 49 mil 500 litros de gas Licuado de Petróleo (LP) en dirección a Puebla, debido a la volcadura de la unidad.

Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad de México informó que ya son cinco las personas fallecidas, mientras que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que la cifra de lesionados subió a 90, 10 de las cuales ya fueron dadas de alta.

Dentro de esta tragedia, ocurrió un milagro, pues los pasajeros de un autobús de Estrella Roja que salió desde Puebla rumbo a la ciudad de México, quienes lograron salvarse tras la explosión de la pipa.

Así se pudo observar en algunos de los videos que circulan en las redes sociales, en los que se muestran los diferentes ángulos del momento de la explosión que generó llamas de hasta 30 metros de altura.

En uno de los videos que tomaron viajeros en autos particulares se pudo observar que el autobús de la línea Estrella Roja se salvó por unos segundos.

Mientras en la parte de arriba del puente circulaba el autobús de pasajeros, en la zona de abajo se veía una densa nube blanca de gas que se expandía en la zona.

En las imágenes se observa que segundos después de ver pasar el autobús, se escucha el estruendo y se aprecia que el conductor de la unidad logró frenar metros antes de entrar a las llamas.

¿Quiénes viajaban en el autobús que se salvó de la explosión de la pipa de gas?

Por el horario y el tramo en el que se encontraba, se puede presumir que el autobús salió de la ciudad de Puebla, probablemente de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU) en la corrida de las 11:40 horas.

De acuerdo a la página oficial de la línea de autobús www.estrellaroja.com.mx/boletos los usuarios que viajan en ese horario tienen un tiempo de llegada a la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) a las 14:20 horas. Por este trayecto, el costo del boleto es de 288 pesos por persona.

Sólo dos autos particulares antecedieron al autobús Estrella Roja, a la altura de Santa Martha, los cuales detuvieron su camino y eso evitó que los pasajeros que iban de Puebla a la Ciudad de México formaran parte de las estadísticas de personas heridas.

Tras la expansión se cerró la circulación vial, provocando caos en la Calzada Iztapalapa y Ermita Iztapalapa, al mismo tiempo que comerciantes, peatones y algunos conductores que abandonaron sus unidades corrieran en varios frentes para ponerse a salvo.

Además, se suspendió temporalmente el servicio de trolebús línea 10, Cablebús y tránsito en la estación Santa Marta del Metro.

Participaron bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, Marina, ERUM, entre otros. Se desplegaron ambulancias y una Unidad Especial de Rescate. Los heridos fueron trasladados a varios hospitales.

