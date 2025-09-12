Más Información

La acumulación de gas en una vecindad ubicada en el cruce de las calles Víctor Hugo y Antillas, en la colonia Portales Norte de la , provocó un que dejó como saldo cinco personas lesionadas por quemaduras.

Flamazo en vivienda

De acuerdo con las primeras versiones, el incidente se originó en la planta baja del conjunto habitacional, lo que generó la inmediata movilización de los equipos de emergencia de la Ciudad de México.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la demarcación y policías capitalinos arribaron al sitio para acordonar la zona y evitar mayores riesgos, mientras paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención a las víctimas.

Los lesionados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a diferentes hospitales de la capital, donde se reporta que su estado de salud es reservado.

