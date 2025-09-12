Más Información
Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros
Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"
Explosión en puente La Concordia: "Veo mal que difundan información falsa de mi mamá", responde hija de Alicia Martínez
Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre
La acumulación de gas en una vecindad ubicada en el cruce de las calles Víctor Hugo y Antillas, en la colonia Portales Norte de la alcaldía Benito Juárez, provocó un flamazo que dejó como saldo cinco personas lesionadas por quemaduras.
Flamazo en vivienda
De acuerdo con las primeras versiones, el incidente se originó en la planta baja del conjunto habitacional, lo que generó la inmediata movilización de los equipos de emergencia de la Ciudad de México.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la demarcación y policías capitalinos arribaron al sitio para acordonar la zona y evitar mayores riesgos, mientras paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron atención a las víctimas.
Lee también Evacúan a 30 personas por flamazo en domicilio de la colonia Guerrero, en la Cuauhtémoc; hay un lesionado
Los lesionados fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados a diferentes hospitales de la capital, donde se reporta que su estado de salud es reservado.
maot