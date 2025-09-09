Trabajadores de la alcaldía Benito Juárez retiraron estructuras metálicas que dañaban árboles en la colonia Del Valle Centro, con la finalidad de cuidar el arbolado y mantenerlo en buen estado para evitar futuros riesgos que pudieran afectar la integridad de vecinos y visitantes.

La alcaldía detalló que estas acciones tienen como objetivo generar conciencia en la población sobre la importancia de mantener los árboles libres de estructuras, pues colocarles objetos o instalaciones puede dañarlos tanto de manera externa como interna, lo que a largo plazo los convierte en un riesgo. Además, no debe plantarse cualquier especie de forma indiscriminada; es fundamental contar con la asesoría de personal experto para garantizar un desarrollo adecuado y seguro del arbolado.

José Luis Castillo, jefe de Unidad Departamental de Mantenimiento al Arbolado, señaló que es importante proteger a los árboles, “pero pensando que el árbol va a crecer, lo más sano es elegir especies adecuadas a la zona, que tengan un crecimiento no tan grande, pero sí un tamaño adecuado, el árbol va a crecer y va a pasar esto, en vez de ayudarlo, lo están afectando”.

Leer también: Alessandra Rojo de la Vega propone endurecer penas por robo de autopartes en CDMX; crearían unidad especial de investigación

Alcaldía Benito Juárez retira estructuras metálicas que dañan árboles en la colonia Del Valle Centro. Foto: Especial

Galia Eibenschutz, vecina de la demarcación, se dijo agradecida de que se lleven a cabo este tipo de acciones que benefician las áreas verdes y protegen los árboles, que en la mayoría de los casos resultan afectados por actuar sin conocimiento del tema.

“Me da mucha satisfacción y alegría, porque todos los días paso por aquí y veía cómo estaban los árboles, lo hacen por ignorancia, no por mala fe, luego no hay un seguimiento de todos los árboles que hay en la ciudad, que son bellísimos, hay que cuidarlos, hay que respetarlos en lugar de echarles basura y ponerles estas cosas”, externó la vecina.

También se contó con la participación de la sociedad civil, con integrantes del grupo denominado “Los Supercívicos”, que en diversas ocasiones se ha sumado por las causas ambientales en favor de la alcaldía Benito Juárez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr