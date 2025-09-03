La alcaldía Benito Juárez otorgará un apoyo económico de 20 mil pesos a cada una de las 32 familias que resultaron afectadas por la explosión ocurrida el pasado 15 de agosto en la calle Edzna 42, en la colonia Independencia.

En la Gaceta Oficial de la CDMX fueron publicados los lineamientos y requisitos para acceder a esta acción social. Las y los jefes de cada familia deberán presentar una solicitud de incorporación a esta acción social, identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio que no sea mayor a tres meses.

Estas 32 familias deben contar con el Dictamen de Inhabitabilidad u opinión técnica emitida por la autoridad correspondiente.

“La alcaldía Benito Juárez, a través de la implementación de la presente acción social emergente, busca amparar a las familias que habitaban en ese momento los 32 departamentos afectados, ya que se encuentran en estado de indefensión y falta de recursos para cubrir sus necesidades básicas, a través de la entrega de un apoyo económico, con el propósito de cubrir los gastos derivados del acontecimiento”, detallan los lineamientos.

El pasado 15 de agosto, se registró una explosión por acumulación de gas en el edificio de tres niveles que afectó 32 departamentos.

