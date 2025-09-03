En los casi ocho meses desde que se echó a andar el programa “Agua Bienestar” de garrafones a cinco pesos en la Ciudad de México, se han desplegado 13 plantas purificadoras por toda la capital.

En marzo pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que la meta para este año era la construcción de 13 plantas purificadoras, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En el primer informe de Gobierno de la administración de Clara Brugada -que fue entregado este lunes al Congreso local- se detalla que para este programa se pusieron en marcha 37 camiones de distribución, con lo que se ha logrado entregar más de 251 mil garrafones, equivalentes a más de 5 millones de litros de agua purificada.

Despliegan 13 plantas purificadoras de “Agua Bienestar” en CDMX. Foto: Especial.

“Este esfuerzo ha beneficiado a más de 350 mil personas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, generando un ahorro estimado de 100 millones de pesos en los hogares más necesitados. El programa no solo garantiza el acceso físico al agua, sino que lo hace con estándares de calidad avalados científicamente”, se lee en el documento.

Las tres purificadoras Agua Bienestar están ubicadas en Campamento Chalmita, Pozo Miguel Alemán, Pozo Ciudad Deportiva 1, Pozo Ciudad Deportiva 2, Planta potable Agrícola Oriental, Pozo Xotepingo, Tanque Cerro, Periférico 1, Auxiliar Xotepingo 1-A, Planta Potabilizadora Xaltepec, Pozo San Luis 5, Auxiliar Xotepingo 8A y en Pozo R24.

