La alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, presentó una iniciativa para aumentar, en una mitad, las penas por el robo de autopartes, y para crear, dentro de la Fiscalía capitalina, una Unidad de Investigación de Robo de Autopartes.

Su propuesta, que este jueves será subida al pleno del Congreso capitalino, busca modificar el Código Penal local y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para sancionar con una pena que iría de nueve meses a 15 años de prisión, dependiendo el valor de lo robado, a quien, sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, sustraiga, remueva, dañe o desmonte cualquier componente interno o externo de un vehículo estacionado en la vía pública, en estacionamientos, domicilios particulares o en cualquier lugar.

Al dar una conferencia de prensa para anunciar esta iniciativa en las instalaciones del Congreso capitalino, la alcaldesa destacó que tan sólo de mayo a agosto de este año hubo 611 denuncias por robo de autopartes en la alcaldía. El año pasado, dijo, este delito creció en 25%.

Lee también Consulta ciudadana en Álvaro Obregón; vecinos decidirán sobre construcción de Utopía en Parque Águilas Japón

“Lo más grave es que los detenidos salen libres en menos de 48 horas, hoy en la Ciudad de México un ladrón puede robar dos, tres, cuatro, cinco veces y seguir libre y esto se tiene que acabar. Hoy estamos presentando esta iniciativa porque el robo de autopartes no es un delito menor: implica violencia, afecta la economía familiar y alimenta el mercado negro que es millonario”, indicó.

Rojo de la Vega anunció que buscan con esta propuesta, no sólo beneficiar a la alcaldía, sino a toda la Ciudad. Asimismo, comentó que buscan que en caso de reincidencia este delito sea considerado como grave y se finque prisión preventiva justificada.

Precisó que la Unidad de Investigación de Robo de Autopartes se encargaría de investigar, coordinar y desarticular unidades criminales.

Lee también Entregan los cuerpos de las 10 víctimas del choque en Atlacomulco; familias exigen justicia y apoyo tras la tragedia

Por último, la edil de Cuauhtémoc pidió a la ciudadanía denunciar, pues ninguna estrategia de seguridad será suficiente sin la participación vecinal.

“Hacemos un llamado a las vecinas y vecinos a denunciar cada robo de autopartes porque sin denuncias el delito queda invisible, sin denuncias los reincidentes seguirán disfrutando de su libertad. Con esta iniciativa cada denuncia contará para que los jueces puedan aplicar la prisión preventiva justificada… Un mensaje claro a diputadas y diputados, hoy no venimos a pedir un favor sólo para la Cuauhtémoc, al contrario, venimos a pedir el apoyo, más allá de colores partidistas e intereses políticos, para ayudar a millones de ciudadanos y ciudadanas que los necesitan“, sostuvo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL