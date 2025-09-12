Los cinco hombres señalados como presuntos integrantes del grupo criminal conocido como “La Unión Tepito” fueron detenidos en calles del Centro Histórico, tras ser sorprendidos en flagrancia intercambiando envoltorios con presuntas drogas.

La detención se registró alrededor de las 18:38 horas en la esquina de República del Ecuador y República de Argentina, colonia Lagunilla Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante un operativo de vigilancia de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, los policías observaron a los cinco sujetos manipulando bolsas con hierba verde seca con características propias de la marihuana. Tras una revisión preventiva, fueron asegurados en posesión de 73 bolsas con posible cocaína, 24 bolsas con marihuana, 18 más con sustancia sólida en piedra también identificada como cocaína, además de dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares, una motocicleta y dos bicicletas eléctricas.

Los detenidos fueron identificados como Tadeo, de 18 años; Jaime, de 20; Geovan, de 21; Guillermo, de 20, y Fernando, también de 20 años. Según la investigación, todos estarían vinculados a actividades de narcomenudeo en la zona de la calle Paraguay, en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades detallaron que algunos de los detenidos cuentan con antecedentes penales relacionados con delitos contra la salud y robo a negocio.

Tras informarles el motivo de su detención y sus derechos, los cinco hombres fueron trasladados a la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud.

